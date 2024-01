Braunschweig. 2008 und 2016 trat Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg im Pokal in Heidenheim an und gewann jeweils – damals jedoch als großer Favorit.

Die Arena des 1. FC Heidenheim ist seit Sommer neu auf der Stadionkarte der Fußball-Bundesliga. Mit einem Fassungsvermögen von gerade einmal 15.000 Zuschauern ist sie die kleinste in der 1. Liga – und selbst in der 2. Bundesliga hat nur der SV Elversberg weniger Plätze zu bieten. Für den VfL Wolfsburg war der Ertrag bei den bislang zwei Gastspielen in der baden-württembergischen Kleinstadt aber immer groß: Zwei Siege ohne Gegentor holten die Grün-Weißen in der Vergangenheit bei ihren Auftritten in Heidenheim.