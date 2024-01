Wolfsburg. Der VfL Wolfsburg hatte sich zum Jahresauftakt in der Fußball-Bundesliga einen Sieg in Mainz gewünscht. Es reichte nur für ein 1:1.

Selbstvertrauen für die nun beginnende Rückrunde hat der VfL Wolfsburg zum Jahresauftakt der Fußball-Bundesliga beim letzten Hinrundenspiel in Mainz nun nicht gerade gesammelt. Aber immerhin vermieden die Grün-Weißen einen Punktspiel-Fehlstart ins Jahr 2023. Das 1:1 (1:0) beim 1.FSV Mainz 05 dürfte aber keinen bei den Wölfen so richtig zufriedenstellen. Vor allem, weil die Gäste eine frühe Führung durch Vaclav Cerny nicht in einen Dreier ummünzen konnten.

VfL-Trainer Niko Kovac hatte wie bereits erwartet auf eine Viererkette in der Abwehr gesetzt, nachdem er es vor der Weihnachtspause mit mäßigem Erfolg oft mit einer Dreierkette versucht hatte. Davor bestand die Doppelsechs aus Kapitän Maximilian Arnold und Aster Vranckx. Lovro Majer bestimmte als Taktgeber die Offensive in der Zentrale der offensiven Dreier-Reihe, flankiert von den Außen Cerny und Jakub Kaminski. Und ganz vorne drin? Wolfsburgs Top-Torjäger Jonas Wind, wer sonst?

Majer mit dem finalen Pass auf Cerny

Und zunächst sah es danach aus, als hätte Kovac mit dieser taktischen und personellen Auswahl das Rezept für einen Auswärtssieg gewählt, denn früh ging seine Mannschaft in Führung. Das 0:1 resultierte aus einem Bilderbuch-Konter des VfL. Von Torwart Koen Casteels landete der Ball mit einer Zwischenstation bei Majer, der den finalen Pass genau in die Schnittstelle der Mainzer Abwehr spielte. Dazu machte es Cerny anschließend sehr gut. Mit dem Tempo ging der Tscheche auf Sepp van den Berg zu, wackelte einmal nach rechts, einmal nach links und zog dann trocken ab. Durch die Beine des Mainzers fand der Ball den Weg ins Tor (12. Minute).

Allerdings gab der Treffer den Gästen nicht den erhofften Auftrieb. Anstatt mutig aufs zweite Tor zu spielen, schalteten die Grün-Weißen in den Verwaltungsmodus, taten im Spiel nach vorne nur noch das Nötigste. Sie wollten die Mainzer mit der Führung im Rücken mit Ruhe und Ballkontrolle knacken. Sie ließen den Hausherren so jedoch etwas zu viel Luft zum Atmen. Die 05er konnten daher den Schock des Rückstands recht leicht abschütteln und besaßen fortan mehr vom Spiel.

Widmer rächt Wolfsburger Passivität

So richtig gefährlich wurden die Hausherren dadurch aber nicht. Mit einer Ausnahme: Nach einer Flanke kam Jonathan Burkardt im Strafraum der Wölfe frei zum Kopfball, köpfte den Ball aber genau in die Arme von Casteels. Der VfL konnte sich mit seiner zurückhaltenden Marschroute zur Pause also durchaus auf der sicheren Seite fühlen. Allerdings verpasste auf der anderen Seite auch Kaminski das mögliche 2:0 kurz vor der Pause.

Die Quittung gab es aber nach dem Seitenwechsel. Der VfL setzte sein Spiel aus den ersten 45 Minuten vor und überließ den Hausherren weitgehend das Geschehen statt die Entscheidung zu suchen. Silvan Widmer rächte das in der 61. Minute mit einem Treffer zum 1:1. Beim Abschluss des Mainzers war vielleicht auch etwas Glück dabei, doch auch in dieser Szene waren die Wolfsburger zu passiv und waren in Person von Nicholas Cozza, der etwas überraschend in der Startelf stand, zu weit weg von Widmer.

Bornauw mit der Chance zum Siegtreffer

Die Reaktion des VfL auf den Ausgleich? Verhalten. Die Wolfsburger trauten sich nämlich nicht nun wieder auf Sieg zu spielen, schienen vielleicht mit einem Punkt zufrieden zu sein. Die Mainzer waren dagegen vom Tor beflügelt, agierten - obwohl im Abstiegskampf - sehr viel mutiger und mit Schwung nach vorne. Die Grün-Weißen mühten sich ihre Defensive zusammenzuhalten, nach vorne ging kaum etwas. Wind schafften sie kaum ins Spiel zu bekommen, ein Plan für ein gutes Offensivspiel war nicht zu erkennen.

Die Chance zum Siegtreffer ergab sich trotzdem für den VfL - durch eine Ecke. Sebastiaan Bornauw prüfte Mainz-Keeper Robin Zentner mit einem Kopfball auf fünf Metern Entfernung. Nur mit Mühe konnte der Schlussmann einen Gegentreffer für sein Team verhindern (87.). Es war der Auftakt für eine Schlussphase, in der die Wölfe dem zweiten Tor wieder näher waren. Doch der Endpurt kam zu spät, der VfL musste sich mit dem Remis begnügen.