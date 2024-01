Wolfsburg. VfL-Trainer Niko Kovac lobt den lange verletzten Angreifer, dessen Rückkehr die Last des Toreschießens verteilen würde. Geht Fischer?

Ein paar kleinere Fragezeichen gibt es beim VfL Wolfsburg noch vor dem Bundesliga-Wiederbeginn in Mainz. Ob es Linksverteidiger Rogerio rechtzeitig bis Samstag, 15.30 Uhr, schafft, fit zu werden, ist noch unklar. Die Situation zwingt Niko Kovac zum Personalpuzzle. Wenn Rogerio nämlich nicht kann, muss Joakim Maehle von rechts hinten nach links hinten. Und Maehles Posten rechts hinten muss dann neu besetzt werden. Wahrscheinlich von Ridle Baku, der wegen einer Erkältung aber nur Teile der Vorbereitung mitmachen konnte. Fragen über Fragen. Gewissheit hat Kovac wohl erst am Spieltag. Bis dahin muss er gedanklich noch Personal puzzeln und in Szenarien planen.