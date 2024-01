Almancil. Der Unterbau der VfL-Fußballerinnen kämpft in Liga 2 um den Klassenerhalt. Der Gang in die Regionalliga muss aber nicht schlecht sein.

Jahrelang wehrten sich die U20-Fußballerinnen des VfL Wolfsburg gegen einen Abstieg aus der 2. Bundesliga. In diesem Jahr könnte es aber soweit sein, dass der Profi-Unterbau den bitteren Gang in die Regionalliga antreten muss. Die Mannschaft von U20-Coach und Nachwuchschef Daniel Kraus ist Tabellenletzter, hat bereits elf Punkte Rückstand aufs rettende Ufer. Beim VfL könnte man einem Abstieg vielleicht sogar Positives abgewinnen, wie Coach Tommy Stroot verrät. Kurios: Trotzdem sind mit Linksverteidigerin Klara Brinkmann (17) sowie den Offensivspielerinnen Sury Lamontana (19) und Mira Arouna (17) gleich drei U20-Talente mit im Profi-Trainingslager im portugiesischen Almancil. Das Trio macht seine Sache dabei ordentlich - und mindestens eine von ihnen könnte in der zweiten Saisonhälfte auch im Bundesliga-Team noch eine Rolle spielen...