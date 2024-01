Wolfsburg. Dem scheidenden VfL-Torhüter fehlen 17 Minuten bis zur Bestmarke. Grabara bleibt bis Sommer in Kopenhagen. Dennoch sucht der Klub.

Koen Casteels fehlen noch 17 Minuten. Bleibt Wolfsburgs Torhüter im Bundesliga-Spiel in Mainz am Samstag bis 15.48 Uhr ohne Gegentreffer, schnappt er sich einen Liga-Rekord. Denn dann wäre der belgische Nationalkeeper gegen Mainz seit 694 Minuten ohne Gegentor. Länger schaffte das noch nie ein Torwart gegen einen Gegner. 2021 schoss Mainz zwar in zwei Spielen drei Tore gegen den VfL, aber da stand nicht Casteels, sondern Vertreter Pavao Pervan zwischen den Pfosten. Schnappt sich der im Sommer scheidende Torhüter nun die Bestmarke?