Wolfsburg. Auswärtsfahrten, Ticketverkauf, Spielplan – hier kommen wichtige Infos für die Fans des VfL Wolfsburg zum Wiederbeginn der Bundesliga.

Auch wenn das vergangene Halbjahr viele Wünsche der Wölfe-Fans offenließ – 18 Spiele hat der VfL Wolfsburg noch Zeit, um sich ins obere Tabellendrittel der Fußball-Bundesliga und ins internationale Geschäft zu spielen. Zum Start ins neue Jahr müssen die Grün-Weißen aber zweimal auswärts ran, ehe sie sich am Samstag, 27. Januar (15.30 Uhr), gegen den 1. FC Köln erstmals in 2024 in der VW-Arena ihrem Anhang präsentieren können. Wer nicht warten möchte, kann aber das Team schon nach Mainz und Heidenheim begleiten. Hier kommen wichtige Fan-Infos zum Wiederbeginn im deutschen Fußball-Oberhaus.