Wolfsburg. Der Franzose könnte mit Mainz am Samstag erstmals gegen seinen Ex-Klub spielen, fällt aber wohl wegen einer Muskelverletzung aus.

207 Bundesliga-Spiele hat Josuha Guilavogui für den VfL Wolfsburg absolviert. Hinzu kamen noch einige Partien im DFB-Pokal, in der Champions sowie Europa League, in Relegation und Supercup. Von daher ist es nicht verwunderlich, dass das Spiel des VfL am Samstag bei seinem neuen Klub FSV Mainz 05 eine besonders emotionale Angelegenheit für den französischen Fußball-Profi ist. „So viel, wie dieser Verein mir gegeben hat, wird mir kein anderer Verein mehr geben können“, hatte der 33-Jährige bei seinem Abschied gesagt.