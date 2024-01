Wolfsburg. Der Topstürmer des VfL Wolfsburg spricht im Interview vor Beginn der zweiten Saisonhälfte über seine Ziele mit dem Fußball-Bundesligist

In einer auch für den Klub enttäuschenden ersten Halbserie mit nur 19 Punkten und Platz 10 war Stürmer Jonas Wind die positivste Erscheinung beim VfL Wolfsburg. Der 24 Jahre alte Däne kam in bisher 16 Saisonspielen auf neun Treffer und vier Assists, und war damit zur Stelle, als sich Lukas Nmecha noch vor dem Start der Fußball-Bundesliga ein weiteres Mal schwerer verletzte. Über die Rückkehr seines Mitspielers, seine Erwartungen an die zweite Saisonhälfte und ein für ihn gar nicht so pikantes Foto aus dem vergangenen Sommer sprachen wir mit ihm vor dem Auftakt ins neue Jahr mit dem Spiel beim FSV Mainz 05 (Samstag, 15.30 Uhr).