Wolfsburg. Wolfsburgs Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer hat Vertrauen, dass der VfL-Trainer die richtigen Schlüsse aus der Krise zieht.

Ist es die Ruhe vor dem Sturm? Trotz einer seit fünf Spielen andauernden Sieglos-Serie in der Fußball-Bundesliga verläuft die Länderspielpause beim VfL Wolfsburg ohne große Turbulenzen. Das bedeutet nicht, dass bei den Wölfen nicht kritisch über die vergangenen Wochen gesprochen wird. Doch vor allem Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer, der bei Erfolg wie bei Misserfolg die ruhige, unaufgeregte Analyse schätzt, will sich auch in dieser schwierigen Phase nicht treiben lassen.