Wolfsburg. Kapitänin Svenja Huth erklärt, wie sich die Bundesliga-Fußballerinnen des VfL Wolfsburg zurückkämpfen. Ein Abwehrduo fällt vorerst aus.

So brillant wie ihr Spielverständnis ist auch ihre Analyse: Wenn Kapitänin Svenja Huth über den 2:0-Heimsieg ihres VfL Wolfsburg in der Fußball-Bundesliga der Frauen gegen Schlusslicht MSV Duisburg doziert, scheint der Weg der Wölfinnen zurück zu alter Dominanz glasklar. Was leicht klingt, ist „nicht selbstverständlich“, betont die 32-jährige Nationalspielerin und bezieht ihre Aussage auch schon aufs Achtelfinal-Heimspiel im DFB-Pokal am Freitag (18 Uhr, AOK-Stadion) gegen Werder Bremen.