VfL-Frauen spielen im Achtelfinale gegen Werder Bremen

Der Start in die Bundesliga ist für die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg mit dem souveränen 3:0 gegen Bayer Leverkusen geglückt. Seit dem späten Montagabend wissen die VfL-Fußballerinnen auch, wie es im DFB-Pokal weitergeht: Der Sieger der vergangenen neun (!) Jahre trifft im Achtelfinale zu Hause auf Werder Bremen. Das ergab die Auslosung im Rahmen der Bundesliga-Highlight-Show „Nachspielzeit“ bei Sky mit Ex-Schiedsrichterin Mirka Derlin als Ziehungsleiterin und Ex-VfLerin Verena Schweers als Losfee. Gespielt wird die Runde am 25./26. November.

Endlich mal wieder ein Heimspiel! Das letzte Spiel in diesem Wettbewerb vor heimischem Publikum liegt schon eine ganze Weile zurück. Am 2. März 2022 besiegte der VfL im Viertelfinale den SC Sand überdeutlich mit 7:0. Seitdem folgten acht Auswärtsspiele, inklusive zwei Endspielen in Köln. Werder ist eine absolut machbare Aufgabe, auch wenn die Bremerinnen zum Bundesliga-Auftakt einen klaren 5:1-Sieg bei Aufsteiger 1. FC Nürnberg gefeiert haben.

Immerhin geht der VfL erst einmal Meister Bayern aus dem Weg. Das Duell mit den Münchnerinnen hat es in den vergangenen sieben Jahren immer gegeben. Fünf Mal musste der VfL nach Bayern reisen, einmal stand man sich im Finale in Köln gegenüber. Möglich ist das Duell natürlich noch in den weiteren Runden. Bayern hat mit Kickers Offenbach einen Drittligisten zugelost bekommen.

Der VfL ist mit insgesamt zehn Siegen alleiniger Cup-Rekordhalter. In der vorherigen Runde hatte die Mannschaft von Tommy Stroot mit 2:0 bei Bundesliga-Absteiger Turbine Potsdam gewonnen. Das Endspiel steigt am 9. Mai 2024 wie gewohnt im Kölner Rheinergiestadion, das in der vergangenen Saison beim Wolfsburger 4:1 gegen den SC Freiburg erstmals ausverkauft war.

Das DFB-Pokal-Achtelfinale (25./26. November) im Überblick:

Hamburger SV - Bayer Leverkusen

TSG Hoffenheim - RB Leipzig

FSV Mainz 05 - MSV Duisburg

Eintracht Frankfurt - SC Freiburg

VfL Wolfsburg - Werder Bremen

Viktoria Berlin - Carl Zeiss Jena

SGS Essen - 1. FC Köln

Kickers Offenbach - FC Bayern München

