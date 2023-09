Champions-League-Quali: VfL-Frauen treffen auf Paris FC

Das ist ein Knaller-Los! Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg treffen auf dem Liga-Weg der Qualifikation für die Gruppenphase der Champions League auf den französischen Vorjahres-Dritten Paris FC, wie die Auslosung am Freitagmittag im schweizerischen Nyon ergab. Gespielt wird die Quali-Runde am 10./11 Oktober (Hinspiel) sowie am 18./19. Oktober (Rückspiel).

Quali gegen den Dritten aus Frankreich - das gab‘s für den deutschen Vizemeister aus Wolfsburg vor zwei Jahren schon einmal: Damals hatten sich die VfLerinnen auf dramatische Weise gegen Girondins Bordeaux durchgesetzt, nach Elfmeterschießen im Rückspiel in Frankreich. Gegen Paris FC hat der VfL noch nie gespielt, immer nur gegen Stadtrivale Paris St. Germain, den die Mannschaft von Trainer Tommy Stroot zuletzt im Viertelfinale der Vorsaison ausgeschaltet hat.

In der Ziehung waren für den VfL am Freitagmittag auch noch Twente Enschede, Valerenga aus Norwegen sowie Manchester United als größter Name in dem Topf. Tobias Trittel, Koordinator Sport bei den Fußballerinnen, fieberte in Nyon vor Ort mit. Er dürfte zumindest ganz froh sein, dass es nicht der englische Vize-Meister wurde. Paris wird der VfL aber auch nicht mal eben so im Vorbeigehen besiegen. Gerade nach den Ergebnissen der ersten Quali-Runde sollte die Mannschaft von Trainer Tommy Stroot gewarnt sein: Der FC Arsenal, Wolfsburgs Halbfinalgegner aus dem Vorjahr und für Stroot grundsätzlich ein Kandidat auf den Titelgewinn, ist in Runde 1 an Paris FC gescheitert. Auch Juventus Turin, Vorjahres-Viertelfinalist, muss zuschauen, unterlag am vergangenen Samstag Eintracht Frankfurt.

In der Gruppenphase würde ein weiterer Hammer-Gegner warten

Die Gruppenphase der Königsklasse wird dann am 20. Oktober, ebenfalls in Nyon, ausgelost. Hier würde mindestens ein weiterer Knaller auf die VfL-Fußballerinnen warten, denn sie träfen auf eine gesetzte Mannschaft: Weil in der Gruppenphase kein deutsch-deutsches Duell mit Meister Bayern München möglich ist, ginge es entweder gegen Titelverteidiger FC Barcelona, das englische Topteam FC Chelsea oder Rekordsieger Olympique Lyon.

Bevor es in der Quali-Runde im Oktober zur Sache geht, startet aber erst einmal die Bundesliga: Der VfL trifft am Sonntag (16 Uhr, AOK-Stadion) auf Bayer Leverkusen.

Die Auslosung der. 2. Quali-Runde im Überblick:

Meister-Weg:

Apollon Ladies (CYP) - Benfica Lissabon (POR)

FC Zürich (SUI) - Ajax Amsterdam (NED)

AS Rom (ITA) - FC Vorskla (UKR)

Valur (ISL) - SKN St. Pölten (AUT)

Slavia Prag (CZE) - Universitatea Olimpia Cluj (ROU)

Glasgow City (SCO) - SK Brann Bergen (NOR)

Spartak Subotica (SRB) - FC Rosengard (SWE)

Liga-Weg:

BK Häcken (SWE) - FC Twente Enschede (NED)

Real Madrid (ESP) - Valerenga Football (NOR)

Eintracht Frankfurt (GER) - Sparta Prag (CZE)

Paris FC (FRA) - VfL Wolfsburg (GER)

Manchester United (ENG) - Paris St. Germain (FRA)

