VfL Wolfsburg Paulo Otavio wechselt ablösefrei vom VfL Wolfsburg in die Wüste

Nachdem bereits klar war, dass Paulo Otavio den VfL Wolfsburg nach Saisonende verlassen wird, ist nun auch das Ziel fix. Der Brasilianer wird ablösefrei zum katarischen Klub Al Sadd SC wechseln und unterschreibt dort einen Dreijahresvertrag. Das gab der Tabellendritte der Qatar Stars League am Mittwoch bekannt.

Paulo Otavio denkt an die Familie

Im Sommer 2019 war der 28-Jährige vom FC Ingolstadt zu den Wölfen gewechselt. Sein Vertrag in der VW-Stadt läuft nach der laufenden Punktrunde aus. Klub und Spieler hatten sich nicht auf eine Verlängerung einigen können. Zu weit lagen die finanziellen Forderungen Otavios von den Angeboten des Fußball-Bundesligisten entfernt. Der Linksverteidiger hatte bereits im Winter angedeutet, dass es ihm vor allem um das Wohl seiner Familie gehe – auch in finanzieller Hinsicht. Bei den Wüstenklubs lässt sich bekanntermaßen eine Menge Geld verdienen.

Kein Spiel mehr für den VfL Wolfsburg

Unter Niko Kovac war Otavio auf der linken Abwehrseite gesetzt. Der VfL-Trainer hätte auch in Zukunft gerne mit dem schnellen Außenspieler zusammengearbeitet. Allerdings hat Otavio auch immer wieder mit schweren Verletzungen zu kämpfen. Auch aktuell steht er den Wölfen nicht zur Verfügung. Beim 0:0 gegen Bayer Leverkusen Mitte April zog er sich einen Riss des Syndesmosebandes zu. Für die Grün-Weißen wird er deshalb kein Spiel mehr bestreiten. Seine Saison ist beendet. Das Rehaprogramm will er in seiner brasilianischen Heimat absolvieren.

