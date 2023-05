Fix: Omar Marmoush wechselt zu Eintracht Frankfurt

Schon seit Wochen war es ein offenes Geheimnis – nun ist es offiziell: Omar Marmoush wird sich im Sommer ablösefrei Eintracht Frankfurt anschließen und unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2027. Das gab der Fußball-Bundesligist am Montag bekannt.

Dass Marmoush seinen auslaufenden Vertrag bei den Wölfen nicht verlängern und den Klub verlassen wird, ist bereits seit gut einem Monat klar. Das Transfertheater zog sich über Monate. Klub und Spieler konnten sich aber auf keine Vertragsverlängerung einigen. Zu weit lagen die finanziellen Vorstellungen Marmoushs und das VfL-Angebot auseinander.

Fans des VfL Wolfsburg pfeifen Omar Marmoush aus

Der Ägypter war im Jahr 2017 aus seiner Heimat zu den Grün-Weißen gewechselt, spielte zunächst für die U23. Zwischenzeitlich war er erst an den FC St. Pauli und später an den VfB Stuttgart verliehen. In der laufenden Saison schaffte er es erstmals fest in die Rotation des VfL. In 34 Pflichtspielen machte er sechs Tore und legte ein weiteres vor.

Die Fans der Wölfe hatten ihrem Unmut über darüber, dass Marmoush das VfL-Angebot ausgeschlagen hat, zuletzt Luft gemacht. Beim 2:1-Sieg über Hoffenheim am vergangenen Samstag hagelte es bei seiner Einwechslung erneut Pfiffe von den Rängen. Der Wolfsburger Sportdirektor Sebastian Schindzielorz hat dafür nur wenig Verständnis. Der 24-Jährige habe viel für das Team investiert. „Das wird er auch in den letzten beiden Spielen machen, da bin ich ganz sicher. Und ich hoffe, dass ihn alle auch bis zum Schluss unterstützen, denn er ist ein wichtiger Teil der Mannschaft.“

