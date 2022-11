Weder Maximilian Arnold noch Ridle Baku im DFB-Kader für die WM

Es würde ihn nicht völlig aus der Bahn werfen, aber er „wäre schon enttäuscht“, wenn er nicht für die WM in Katar nominiert werden würde, hatte Maximilian Arnold am Dienstag nach dem 2:0-Sieg des VfL Wolfsburg gesagt. Zu diesem Zeitpunkt war er noch optimistisch. Nun weiß der Wölfe-Kapitän: Es hat nicht gereicht. Am Donnerstag benannte Bundestrainer Hansi Flick seinen 26 Mann starken Kader für die Weltmeisterschaft. Arnolds Name fiel dabei nicht.

Auch Ridle Baku nicht dabei – Lukas Nmecha fehlt verletzt

Arnold hatte maßgeblichen Anteil am jüngsten Aufschwung der Wölfe in der Bundesliga, befindet sich in starker Form und hatte sich selbst zuletzt immer mal wieder ins Gespräch für den DFB-Kader gebracht. Flick, unter dem Arnold zwei seiner drei Länderspiele bestritt, entschied sich aber für anderes Personal.

Auch für Ridle Baku hat es nicht für ein Ticket für Katar gereicht. Wobei der 24-Jährige nach einem durchwachsenen Saisonstart ohnehin nur noch Außenseiterchancen auf einen Kaderplatz hatte. Bereits am Mittwoch war klar, dass Lukas Nmecha nicht mit zur WM reisen kann. Der Stürmer zog sich beim Sieg über Dortmund einen Teilabriss der Patellasehne im rechten Knie zugezogen und fällt somit wochenlang aus. Nmecha galt lange Zeit als sicherer Kandidat für den DFB-Kader für die WM in Katar.

