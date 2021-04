Lacroix kann spielen, dafür wackelt Baku beim VfL Wolfsburg

Maxence Lacroix ist wieder fit und einsatzbereit für die Partie seines VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr) gegen Dortmund – das ist die gute Nachricht. Aber es gibt womöglich auch eine schlechte. Denn nun wackelt der Einsatz Ridle Bakus.

Der Sommer-Neuzugang, der sich in Windeseile ins Team gespielt hat, muss eventuell zuschauen. Ihn plagen Probleme mit der Wade. Ein „kleines Fragezeichen“ sieht Trainer Oliver Glasner hinter dem Einsatz des Flügelspielers. „Die medizinische Abteilung ist da dran. Wir müssen am Samstag entscheiden, ob es Sinn macht.“ Als Ersatz für Baku kommen in der offensiven Dreierreihe Admir Mehmedi oder Joao Victor in Frage.

Glasner muss zwischen Lacroix und Pongracic wählen

In der Innenverteidigung muss sich Glasner indes zwischen zwei fitten Spielern entscheiden. Beim 3:1 gegen den VfB Stuttgart am Mittwochabend hatte Marin Pongracic den noch angeschlagenen Lacroix vertreten – das war okay, aber nicht top. Nun ist der junge Franzose aber wieder an Bord, hat seine leichten muskulären Probleme auskuriert. „Das sah schon sehr, sehr positiv aus“, sagt der VfL-Trainer über den Auftritt Lacroix’ im Training. Was für ihn spricht, ist sein Tempo. Gegen die schnellen Erling Haaland, Jadon Sancho und Co. wird er das brauchen.

tik