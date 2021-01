Der VfL Wolfsburg besiegt Leverkusen und seine Dämonen

Wolfsburg Mit dem 1:0 klopfen die Wolfsburger in der Champions League an. Schmadtke: „Wir haben sehr erwachsen verteidigt.“

Dieses Mal war alles anders als sonst in Bundesliga-Topspielen des VfL Wolfsburg. In München und in Dortmund hatte das Team von Trainer Oliver Glasner jeweils Blitzstarts hingelegt, die Gegner arg ins Taumeln, aber nicht ins Stürzen gebracht und daher beide Partien noch verloren. Am Samstagnachmittag in Leverkusen gerieten nun die Grün-Weißen selbst von Beginn an unter höchsten Gegnerdruck, sie überstanden diese Phase aber unbeschadet und holten sich durch den Treffer von Ridle Baku (35. Minute) die drei Punkte.

VfL Wolfsburg nun Kandidat für die Champions League

Der VfL besiegte nicht nur Leverkusen und sprang damit in der Tabelle auf Champions-League-Rang 4, sondern das Team schlug auch seine Dämonen in die Flucht. Denn bis dahin hatten die Wolfsburger keinen Gegner aus der Spitzengruppe geschlagen, in der sie nun fester Kandidat um die Königsklassen-Plätze sind.

Doch danach sah es zu Beginn der Partie gar nicht aus. Bayer hatte durch Nadiem Amiri und Lucas Alario drei dicke Chancen in den ersten sechs Minuten. Eingeleitet wurden die Aktionen besonders über Moussa Diaby, der seinen Wolfsburger Gegenspieler Paulo Otavio schwindelig spielte. „Da war er ein bisschen taumelig“, befand auch Jörg Schmadtke. Doch der VfL-Sportchef erkannte nach der Phase, „die wir ein bisschen glücklich überstanden haben“ einen veränderten Außenverteidiger. „Paulo hat sich erholt“, sagte Schmadtke. „Es ist sowohl eine Mentalitäts- als auch eine Qualitätsfrage, danach noch so ein stabiles Spiel hinzulegen. Er war fehlerfrei und hat wahrscheinlich noch nie so gut verteidigt wie am Samstag.“

Gute Defensivleistung gegen Bayer Leverkusen

Otavios positive Entwicklung innerhalb der Partie steht damit beispielhaft dafür, dass diese fortan zu Gunsten des VfL kippte. Glasners Team fing sich defensiv, sicherte sich durch einige Passstaffetten mehr Kontrolle über das Geschehen und ging nach einer butterweichen Flanke Renato Steffens auf Baku in Führung (35.). „Wir hätten im Idealfall noch zwei, drei weitere Konterchancen besser nutzen können“, sagt Schmadtke. Immerhin die eine Möglichkeit passte.

Mit der Führung im Rücken taten die Wolfsburger, was sie seit Glasners Amtsübernahme am besten können: gut organisiert verteidigen. „In der zweiten Hälfte war Leverkusen zwar die ganze Zeit über am Drücker“, sagte der VfL-Trainer, „aber wir haben keinen Torschuss mehr zugelassen.“ Schmadtke drückte es etwas bildlicher, aber nicht weniger passend aus: „Bayer hat sich die Zähne ausgebissen. Das haben wir sehr erwachsen verteidigt.“ Und den ersten Sieg aus einem Spiel gegen einen großen Gegner geholt.

Wolfsburg macht in der englischen Woche großen Sprung

In der Tabelle haben die Wolfsburger am Ende der englischen Woche mit einem 2:2 gegen Leipzig sowie den gegentorlosen Siegen in Mainz und Leverkusen einen großen Sprung auf Rang 4 gemacht. Sie klopfen an die Tür der Königsklasse. Schmadtke, der in seiner Karriere nie in Verdacht geraten ist, große (und verfrühte) Kampfansagen herauszuposaunen, bleibt sich treu. „In der Tabelle ist von Platz 2 bis Platz 9 alles nah beieinander. Deswegen ist mal gar nichts klar, und man muss vorsichtig sein mit aktuellen Einordnungen“, so der Sportchef.

Die Gegenwart fühlt sich in Wolfsburg gleichwohl sehr, sehr gut an. Nach einer schwierigen Weihnachtszeit mit vielen Corona-Fällen und personellen Zwangswechseln hat sich die Mannschaft wieder stabilisiert. Hatte sie in Dortmund (0:2) und gegen Leipzig (2:2) noch vier Gegentreffer kassiert, stellte Glasner den Fokus wieder schärfer auf die defensive Stabilität. Und sieh her: In Mainz und in Leverkusen blieben die Wolfsburger prompt ohne Gegentreffer.

Kaum Verletzte im Kader der Wölfe

Darüber hinaus bieten sich dem Trainer personelle Veränderungsmöglichkeiten in Hülle und Fülle – kaum einer ist verletzt. Beim Kellerkind aus Mainz brachte er in Erwartung einer massiven Abwehrwand des Gegners mit Josip Brekalo und Maximilian Philipp mehr Kreativität in die Offensive. Beim spielstarken und angriffslustigen Gegner aus Leverkusen wählte Glasner aber lieber wieder die Variante mit mehr läuferischer und physischer Defensivqualität: Yannick Gerhardt und Kevin Mbabu spielten. Und der VfL gewann beide Spiele auf sehr unterschiedliche Weise. In Mainz aus einer deutlichen Überlegenheit heraus. In Leverkusen nach einer gefährlichen Startphase mit Effizienz und stabiler Abwehrarbeit.

Von einer bestandenen Reifeprüfung will Schmadtke noch nicht sprechen, „das wäre zu viel“. Aber: „Es ist eine gute Momentaufnahme.“ Der Sportchef kann zufrieden sein mit seinem Ensemble, das ihm eine erfreuliche Gegenwart beschert. Der Blick in die Zukunft ist zwar immer ungewiss. Doch gibt es nicht mehr viele Argumente, die gegen eine noch erfreulichere Zukunft der Grün-Weißen sprechen. Mit dem Sieg bei Bayer haben die Wolfsburger schließlich nicht nur endlich einen Großen, sondern zugleich einen ihrer letzten Dämonen besiegt.