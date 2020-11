Der VfL Wolfsburg eröffnet ein „Fan-Labor“

Einen wie großen Stellenwert erhält die Identifikationsdebatte des VfL Wolfsburg angesichts der aktuellen Probleme durch die Corona-Krise? Mittlerweile hat der Fußball-Bundesligist seinen Mitarbeitern und Teilen der Anhängerschaft die Ergebnisse einer Fan-Umfrage vorgestellt. Die liegen in Auszügen nun auch unserer Zeitung vor. Vor dem Hintergrund verpuffter ähnlicher Aktionen in der Vergangenheit zeigt ein Blick auf die Erkenntnisse: Die „Wölfe“ haben die große Chance, den Neustart vor Zuschauern zur Etablierung eines nachhaltigen und dauerhaften Wir-Erlebnisses zu nutzen.

Nötig wäre dieses jedenfalls. Experten orakeln bereits über eine wegen der Pandemie drohenden Fußball-Müdigkeit, der die Fanbindung für die Klubs zusätzlich erschweren dürfte. Auch ohne Corona war die Zuschauerzahl des VfL in den zurückliegenden Jahren schon rückläufig. Nun könnte sich der Effekt verstärken. Carsten Krystek, Leiter der VfL-Fanbetreuung, hatte kürzlich in einem Gespräch mit unserer Zeitung eingeräumt: „Für viele Fans ist der Fußball in den auch wirtschaftlich schwierigen Corona-Zeiten etwas in den Hintergrund gerückt.“

Manko ist angesprochen

Wo der VfL ansetzen muss, legt die im April 2020 abgeschlossene Umfrage, für die laut VfL-Geschäftsführer Michael Meeske „1100 Menschen in der Region bevölkerungsrepräsentativ befragt wurden und an der 1800 zudem über den Aufruf in unseren Vereinsmedien teilnahmen“, sachlich dar. Ein Manko hatte Meeske bereits jüngst nach Anfrage unserer Zeitung angesprochen: „Wir haben laut Umfrage noch einen Nachholbedarf an Identifikationsfiguren.“

Das veranschaulichen die Zahlen. Die aktuelle Mannschaft bleibt zumeist hinter Alt-Stars zurück. Das Marketing-Institut der Uni Bremen, die im Auftrag des VfL die Umfrage durchführte, teilte die Fans in drei Kategorien ein: „Potenzielle Fans“ (keine Stadionbesuche in 2018/19), „Fair Weather Fans“ (Schönwetter-Fans/ein bis vier Stadionbesuche in 2018/19) und „Die Hard Fans“ (Vollblut-Fans/fünf oder mehr Heimspiele in 2018/19). Die sollten nun mit Zahlen von 1 (trifft gar nicht zu) bis 5 (trifft voll und ganz zu) bewerten, wie weit sie sich mit in der Umfrage aufgeführten VfL-Personen identifizieren.

Schäfer hat den besten Wert

Die gute Nachricht: Den höchsten Durchschnittswert erhielt ein aktueller VfLer: Sportdirektor Marcel Schäfer (4,0/Kategorie „stimme eher zu“). Bei den „Die Hard Fans“ lag dieser sogar bei oberhalb 4,5. Nun die schlechte Nachricht: Mit Ausnahme von Maximilian Arnold (3,9) kommt kein aktueller Spieler an diesen Wert heran. Ex-Stars wie Grafite (3,8) oder Roy Präger (3,7) und der jüngst abgegebene Robin Knoche (3,6) schlagen derzeitige Leistungsträger wie Koen Casteels, Kapitän Josuha Guilavogui und Wout Weghorst (alle 3,5).

Trainer Oliver Glasner (2,7) und Geschäftsführer Sport Jörg Schmadtke (2,6) liegen zwischen den Kategorien „stimme eher nicht zu“ (2) und „teils/teils“ (3). Da schnitt selbst der als VfL-Markenbotschafter in der Fan-Wahrnehmung eher kaum vorkommende Ex-Weltmeister Pierre Littbarski (3,0) besser ab. Bei der Frage, mit welchen aktuellen oder ehemaligen Spielern oder Offiziellen, die den VfL repräsentieren, sich die Fans identifizieren, schafften es Glasner und Schmadtke bei allen drei Fan-Kategorien nicht einmal in die Top-Elf.

Zu hoch bezahlt?

Überhaupt sind die Fans nicht zufrieden damit, wie sich die Profis mit der Stadt Wolfsburg und dem Verein identifizieren. Auch die Frage, ob sie der Meinung sind, dass die Profis leistungsgerecht bezahlt werden, quittieren die Anhänger mit mäßigen Werten. Bei allen drei Fragen vergeben sie im Schnitt weniger als drei von den fünf möglichen Punkten.

Schlechte Umfrage-Werte erhielt der VfL beim Thema Identifikationsstiftung für seine Aktivitäten in den vergangenen Jahrzehnten. Bei der Befragung einer Gruppe von unter 30-jährigen Personen erinnerten sich diese, dass der VfL in ihrer Kindheit wenig Präsenz in ihrem Kindergarten, ihrer Schule und ihrem Sportverein gezeigt hat. Die Meinung herrscht vom „Potenziellen Fan“ bis zum „Die Hard Fan“.

So kann es besser werden

Das Papier der Uni Bremen enthält deshalb Vorschläge für „Handlungsfelder“, um die Identifikation zu steigern. Diese lauten:

Wie Spieler ihre Identifikation mit dem Verein und der Stadt zeigen

Präsenz der Spieler in der Stadt und im VW-Werk

Nähe zu den Fans erhöhen

Einblicke ins Privatleben der Spieler (beispielsweise via Social Media)

Einbindung ehemaliger Spieler in operative Tätigkeiten

Nähe zu den Fans dürfte in Corona-Zeiten schwer umzusetzen sein. Der VfL tut aber gut daran, sich schon jetzt auch dem Thema intensiv zu widmen. Seit dem Umzug der Mannschaft ins abgeschottete VfL-Center gab es keinen direkten täglichen Kontakt mehr zu den Fans, was für Unmut sorgt(e). Seit langem existiert die Kritik: Dass sich viele VfL-Profis in Wolfsburg wohlfühlen, liegt nicht nur an den professionellen infrastrukturellen Bedingungen und attraktiven Gehältern. Sondern auch an der Möglichkeit, sich in seiner Komfortzone verstecken zu können. Daraus resultiert der Vorwurf: Oftmals rufen Spieler deshalb nicht ihr teuer bezahltes Leistungspotenzial ab.

Lesen Sie mehr zum Thema VfL-Umfrage:

VfL Wolfsburg will nach Fan-Umfrage gezielt Idole aufbauen

Neue Chance nicht verpassen

Die Fakten liegen nun auf dem Tisch und sollen in Arbeitsgruppen abgearbeitet werden, hat Meeske angekündigt. Es ist nicht das erste Mal, dass der VfL nach Umfragen aktiv werden möchte. Zuletzt in den Jahren nach der Meisterschaft 2009 hatte sich der Klub ein Meinungsbild verschafft. Die Umfrage-Ergebnisse damals wie heute klingen immer ähnlich. Aus der aktiven Fanszene, zuletzt 2019 in einem „Visions“-Papier, erstellt und an den VfL weitergeleitet von David und Marike Bebnowski sowie Franziska Sander (wir berichteten), kamen in der Vergangenheit auch immer schon Vorschläge. Was aber bei früheren Aktionen der VfL-Geschäftsführung herauskam, stellte die Anhängerschaft selten zufrieden und löste die Probleme nie nachhaltig.

Trotzdem soll es nun beim seit 1992 im bezahlten Fußball und seit 1997 ununterbrochen in der 1. Bundesliga spielenden VfL in puncto Identifikation aufwärtsgehen. „Das ist auch für die Fanbetreuung eine der größten Aufgaben in den nächsten Jahren“, hatte deren Leiter Krystek zwar bereits gesagt. Aber wie groß wird der Stellenwert der Identifikationsdebatte diesmal wirklich sein?

Lesen Sie mehr:

VfL Wolfsburg kämpft gegen Interesse-Verlust am Fußball

VfL Wolfsburg – Hoffnungsträger Fan-Rat wird ein Jahr alt