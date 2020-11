Weghorst: Bartosz Bialek erinnert mich ein wenig an mich

Andrzej Juskowiak feierte am Dienstag seinen 50. Geburtstag. Zwischen 1998 und 2002 schoss der Stürmer 49 Pflichtspieltore für den VfL Wolfsburg, bei dem der Pole ein Gesicht der ersten Bundesliga-Jahre wurde. Am Sonntag, achtzehneinhalb Jahre nach Juskowiaks letztem Auftritt im VfL-Trikot, betrat sein Landsmann die größte deutsche Fußballbühne. Bartosz Bialek wurde beim 1:1 der Wolfsburger in Berlin eingewechselt und feierte sein Bundesliga-Debüt.

Das dauerte zwar nur wenige Sekunden, dennoch ist es ein Meilenstein in der noch jungen Karriere des Polen. Bialek hatte erst vor einem Jahr in der polnischen Ekstraklasa debütiert und dann im Eiltempo seine Torjäger-Qualitäten unter Beweis gestellt. Für Zaglebie Lubin erzielte der Stürmer neun Tore in 20 Spielen – eine Quote, die aufhorchen ließ. Sogar international. Der VfL schnappte sich den wuchtigen Mittelstürmer für rund 5 Millionen Euro Ablöse und stattete ihn mit einem Vierjahresvertrag aus. Für Bialek muss es ein turbulentes Jahr gewesen sein.

Staunen bei ersten Trainings

In Wolfsburg staunten Mitspieler und Dauerbeobachter des Trainings nicht schlecht über die Abschlussstärke des polnischen Junioren-Nationalspielers. Rechter Fuß, linker Fuß, Kopf, Knie – kaum ein Körperteil, das Bialek nicht für seine Lieblingsbeschäftigung nutzt. Ein weitaus erfahrenerer und voll etablierter Teamkollege fühlte sich zurückversetzt in seine eigene Anfangszeit.

Weghorsts Tipp an Bialek

Wout Weghorst sagt: „Bartosz erinnert mich ein wenig an mich. Ich sehe an ihm einige Dinge, die ich anfangs auch so gemacht habe.“ Ein Beispiel: „Er geht oft im gleichen Tempo in den Strafraum, aber so ist man in der Bundesliga einfach zu verteidigen. Er braucht die Tempowechsel, mal schnell, mal langsam. So wird er noch unberechenbarer.“

Einstellung gefällt Weghorst

Dem 29 Jahre alten Niederländer, der in den vergangenen beiden Jahren zu einem der besten Stürmer der Bundesliga aufgestiegen ist, gefällt Bialeks Arbeitsethos. „Hier ist er natürlich auf einem anderen Niveau. Aber er ist sehr offen. Wenn ich ihm etwas rate, dann hört er zu und versucht, es umzusetzen. Er ist sehr lernwillig und will sich verbessern, das ist wichtig. Wenn wir beispielsweise Extratraining machen, ist er immer dabei.“

Anfangs noch sehr still

Allerdings war die Verständigung zunächst schwierig. „Bartosz war am Anfang sehr still, was ich aber ganz normal finde, wenn man in dem Alter in ein Land geht, dessen Sprache man nicht beherrscht“, erklärt Weghorst. Da Bialek weder Deutsch noch Englisch sprach, überlegte der VfL, dem Neuen einen Übersetzer an die Seite zu stellen, entschied sich aber dagegen. Josip Brekalo und Marin Pongracic konnten ihm mit Kroatisch helfen, Omar Marmoush war zudem von Beginn an ein wichtiger Bezugspunkt für Bialek.

Applaus beim Essen

Ein multilingualer Unterhalter wie Josuha Guilavogui wird der junge Pole aber wahrscheinlich auch in Zukunft nicht mehr werden. Das entspräche nicht seiner ruhigen, zurückhaltenden Persönlichkeit. Aber er macht auch in der Kommunikation Fortschritte. Als er im Oktober seinen Kollegen beim Essen auf Deutsch einen guten Appetit wünschte, freuten die sich über den Gefühlsausbruch Bialeks. Der Teenager taut so langsam auf.

„Deutliche Qualitäten“

Auf dem Rasen war der Pole hingegen sofort da. „Man kann seine Qualitäten deutlich sehen“, sagt Weghorst. „Er ist ruhig im Abschluss, hat eine gute Technik und einen robusten Körper.“ Der Lohn: schon drei Einsätze. Trainer Oliver Glasner brachte Bialek im DFB-Pokal gegen Viertligist Fürstenwalde in die Partie, da ließ der 18-Jährige aber gleich zwei dicke Chancen liegen – Anfangsnervosität.

Zeichen in Athen

Auch in der Europa-League-Qualifikation spielte Bialek mit. Dass Glasner den Polen im entscheidenden K.o.-Spiel in Athen (1:2) in der Schlussphase noch vor dem erfahrenen Daniel Ginczek einwechselte, war ein echter Vertrauensbeweis. Und nun am Sonntag in Berlin schnupperte der 18-Jährige erstmals Bundesliga-Luft. Seine ersten Tore, das ist der Eindruck nach wenigen Monaten, sind nur eine Frage der Zeit.

Juskowiak kennt Bialek übrigens gut. Der ehemalige Torjäger ist TV-Experte in seiner Heimat und hat den Weg des neuen Torjägers genau verfolgt. Im Eiltempo über Lubin nach Wolfsburg. Dorthin, wo Juskowiak einst zum verlässlichen Knipser wurde. Und wo Bialek nun den ersten Schritt in der Bundesliga getan hat.