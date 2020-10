Das Krankenzimmer des VfL Wolfsburg leert sich weiter

Nachdem Marcel Schäfer am Mittwoch betroffen über die Corona-Infektion Josip Brekalos sprach, hellte sich die Miene des Sportdirektors des VfL Wolfsburg merklich auf. Denn auf dem Trainingsplatz des Bundesligisten war es so voll wie lange nicht mehr. „Ich freue mich sehr über die größere Anzahl an Spielern, die jetzt wieder mittrainieren“, sagte die 36 Jahre alte Vereinslegende. Wir geben einen Überblick über die Rückkehrer.

https://238033.seu2.cleverreach.com/m/12247613 Marin Pongracic, der 23 Jahre alte Innenverteidiger, den der VfL im Winter für rund 10 Millionen Euro Ablöse aus Salzburg verpflichtet hatte, stand erstmals seit Ende August wieder mit seinen Kollegen auf dem Rasen. Der Kroate hatte lange mit Pfeifferschem Drüsenfieber zu kämpfen. „Es ist sehr schön, dass auch Marin wieder dabei ist“, sagt Schäfer. „Wobei man bei ihm noch etwas aufpassen muss. Das ist eine Situation und Krankheit, mit der wir alle keine großen Erfahrungen haben.“ Fingerspitzengefühl bei Pongracic Vergangene Woche hatten die Wolfsburger Pongracic schon im Individualtraining an die Einheiten mit der Mannschaft herangeführt. „Jetzt“, sagt Trainer Oliver Glasner, „braucht er Fußballtraining.“ Unter genauer Beobachtung und mit viel Fingerspitzengefühl wollen die Wolfsburger ihren Abwehrspieler wieder wettkampffähig entwickeln. Schäfer zeigt sich zunächst überhaupt „froh, dass Marin hier auf dem Platz ist. Wir führen ihn jetzt wieder an den Kader heran.“ In der nächsten Länderspielpause Mitte November soll sich Pongracic den letzten Schliff holen, um danach wieder im Bundesliga-Kader zu stehen. Mbabu und William bald fest zurück Ganz ähnlich verhält es sich bei Kevin Mbabu und William. Die beiden Rechtsverteidiger waren zuletzt wegen Knieverletzungen ausgefallen. Der Brasilianer William steht nach seinem Kreuzbandriss schon seit vergangener Woche wieder auf dem Rasen mit seinen Kollegen. Schäfer freut sich auf Konkurrenzkampf Und Mbabu stieg nach einer nicht genauer kommunizierten Bandverletzung im Knie Anfang dieser Woche ein. Auch sie sollen Mitte November voll im Saft stehen für Bundesliga-Einsätze. „Ich glaube und hoffe, dass wir nach der nächsten Länderspielpause wieder aus dem Vollen schöpfen können“, sagt Schäfer. „Das erhöht den Konkurrenzkampf, der auch förderlich für die Leistung ist.“ Besonders auf der rechten Seite der Abwehrkette hat Glasner mit Baku, Mbabu und William eine hochkarätige Auswahl für nur eine Position zur Verfügung. Gut möglich, dass einer bald über einen VfL-Abschied nachdenkt – womöglich William. Bruma und Otavio fallen noch aus Dessen brasilianischer Landsmann Paulo Otavio hatte sich zuletzt eine schwere Muskelverletzung zugezogen. Der linke Abwehrspieler ist noch nicht zurück im Teamtraining, er übt noch individuell. Aber auch bei ihm haben die VfL-Verantwortlichen die Hoffnung, dass er Mitte November wieder dabei ist. Jeffrey Bruma (Muskelfaserriss) soll dann ebenfalls zurückgekehrt sein. Glasner: Erfreuliche Zeit Früher kann Glasner auf Daniel Ginczek und Joao Victor zurückgreifen. Die Angreifer waren zuletzt wegen muskulärer Probleme ausgefallen, sollen aber gegen Bielefeld am Sonntag im Kader stehen. Genau wie Wout Weghorst. Den Topstürmer plagen Nackenschmerzen, die ihn zu einer Trainingspause zwangen. Aber sein Einsatz gegen den Aufsteiger steht nicht infrage, sagt Glasner. Kommt in nächster Zeit keine Verletzung oder weitere Covid-19-Infektion wie bei Brekalo dazwischen, kann sich der Trainer bald aus einer sehr, sehr breiten Palette an Spielern bedienen – und zwar in jedem Mannschaftsteil. „Es ist eine sehr erfreuliche Zeit“, sagt Glasner über die vielen Trainingsrückkehrer. VfL-Sportdirektor Schäfer sieht es ganz genau so.