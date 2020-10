Maxence Lacroix: der frühreife Vollprofi des VfL Wolfsburg

Wer mit gerade einmal 13 Jahren sein Zuhause und seine Familie verlässt, der muss entweder ein großes Ziel oder eine große Leidenschaft haben. Im besten Fall ist eine Kombination aus beiden Aspekten der Grund dafür. Bei Maxence Lacroix war dieser beste Fall eingetreten. Vor sieben Jahren zog er aus seinem Elternhaus im Süden von Paris aus, um in einer Akademie als Fußballer ausgebildet zu werden. Ziel und Leidenschaft verschmolzen ineinander – und es zahlte sich aus. Heute, sieben Jahre später, verteidigt der 20-Jährige beim VfL Wolfsburg. Er ist einer von vier Sommer-Neuzugängen des Bundesligisten und macht in seinen ersten Wochen den Eindruck eines frühreifen Vollprofis. Der Eindruck kommt nicht von ungefähr. Denn Lacroix musste schon sehr früh erwachsen werden und Verantwortung übernehmen.

In Villeneuve-Saint-Georges, einer Gemeinde im Süden von Paris, kam Lacroix früh in Berührung mit seiner künftigen Leidenschaft. „Seit ich etwa fünf Jahre alt war, hatte ich den Fußball im Kopf. Ich habe einfach immer Fußball gespielt“, sagt er. Natürlich nur zum Spaß bei einem kleinen Klub. Mit 13 Jahren aber fiel der technisch versierte und physisch starke Spieler Talentspähern auf. Lacroix kam in eine Regionalauswahl, in der die besten 15 Kicker einer Altersstufe zusammengezogen wurden. „Meine Eltern“, sagt er, „haben mich immer unterstützt.“

Sie waren vom einen auf den nächsten Moment aber nicht mehr permanent greifbar, denn Lacroix zog in die Akademie. „Und ich war auf mich alleine gestellt.“ Woran manche Jugendliche - verständlicherweise - scheitern, meisterte Lacroix. „Ich musste viel Verantwortung übernehmen, verschiedene Dinge organisieren und wurde so früh selbstständig.“ Weil sich seine Eltern trennten, versuchte Lacroix seine Mutter zu unterstützen, „da sie mit vielen Aufgaben alleine war“. Darüber hinaus fühlte er sich seiner Familie auch deshalb verpflichtet, weil sie Geld in ihn investierte. Die Akademie war teuer. „Ich wollte nicht, dass das Geld umsonst war“, sagt Lacroix. Heute ist klar: Das Invest hat sich bezahlt gemacht. Lacroix’ Mutter knipste stolz Fotos, als ihr Sohn im August erstmals den Wolfsburger Trainingsplatz betrat.

Doch ehe Lacroix den Weg in die VW-Stadt fand, entwickelte er sich in der Peugeot-Stadt weiter: in Sochaux. Im Alter von 15 Jahren wechselte der Verteidiger in Frankreichs Westen, mit 17 Jahren unterzeichnete er seinen Profivertrag. Zu sieben Einsätzen kam er in seiner ersten Saison, 20 waren es in der zweiten Spielzeit, die von der Corona-Pandemie unterbrochen wurde. Und eine Episode aus dieser Zeit zeigt, wie zielstrebig Lacroix arbeitet.

Der Verteidiger ließ sich von den Analysten des FC Sochaux Videos zuschicken, die alle Gegentore zeigten. „Ich bin sehr selbstkritisch“, sagt er. „Ich will einfach lernen, was ich besser machen kann.“ Daher schaute er sich genau an, „wo ich bei diesem Gegentor stand, wie ich mich bei jenen Treffer verhalten habe. War ich nur einen Schritt zu später oder habe ich einen taktischen Fehler begangen? Ich suche Fehler zunächst bei mir“. Und nicht bei anderen. Eine sehr erwachsene Einstellung. „Ich habe keine Angst davor, mir Fehler anzusehen und sie mir einzugestehen. Nur so wird man besser.“

Lacroix’ Entwicklung ist anderen Klubs nicht verborgen geblieben. Der VfL hatte schon früh seine Fühler nach ihm ausgestreckt. Doch weil die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie persönliche Treffen ausschloss, wurde übers Telefon verhandelt. „Da wurde mir das Projekt des VfL und meine Rolle darin erklärt“, sagt der 20-Jährige. Dazu schickten die Wolfsburger Verhandler Videos von Wolfsburg nach Sochaux.

Fünf Millionen Euro flossen aus der einen in die andere Industriestadt, Lacroix unterschrieb Ende August trotz einiger anderer Angebot einen Vier-Jahres-Vertrag beim VfL. Und wer dachte, Lacroix sei keine Soforthilfe, sondern eine perspektivische Verpflichtung, der sah sich schnell getäuscht. In sechs der sieben Pflichtspiele stand der 1,90 Meter lange Franzose in der Startformation. In der Europa-League-Quali gegen den FK Kukesi erzielte er sogar seinen Premierentreffer. „Daher bin ich natürlich zufrieden mit meinen ersten Wochen hier“, sagt Lacroix. „Aber ich lerne jeden Tag etwas von meinen erfahrenen Mitspielern und will mich verbessern.“

In der Bundesliga hat der VfL noch kein Gegentor kassiert, wenn Lacroix auf dem Rasen stand. Dennoch sieht er noch Luft nach oben. „Ich muss meine Konzentration über die gesamte Spielzeit hochhalten und muss weniger technische Fehler begehen.“ An den Details arbeitet er auch eng mit Josuha Guilavogui und Jérôme Roussillon, seinen Landsmännern, „die ich früher noch im Fernseher gesehen habe“. Jetzt spielt Lacroix mit ihnen zusammen in der Bundesliga.

Guilavogui haben dem 20-Jährigen die neue Heimat schon gezeigt und ihn in Wolfsburg herumgeführt. Aber da die beiden Älteren ihre Familien haben, hat sich Lacroix auch schon alleine beschäftigt. „Es macht mir nichts aus, alleine zu sein“, sagt er. Der frühreife Vollprofi musste schließlich früh lernen, mit sich selbst klarzukommen. Dass Lacroix mit der Situation bestens umgehen kann, beweist seine Karriere.