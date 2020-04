VfL Wolfsburg: Immerhin Rasen und ein Ball

Einen Monat ist das bislang letzte Bundesliga-Spiel des VfL Wolfsburg am Dienstag her. Mit 0:0 endete die Heimpartie am 7. März gegen RB Leipzig. Weil die Deutsche Fußball-Liga (DFL) die Saison nun Anfang Mai fortsetzen möchte, könnte man auch sagen: Jetzt ist gerade die Halbzeit der Corona-Pause –...