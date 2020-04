Duo des VfL Wolfsburg verliert Premiere gegen Schalke 1:5

Steht seit 2015 beim VfL Wolfsburg unter Vertrag: E-Sportler Benedikt Saltzer gehört zu den Pionieren in der Bundesliga.

VfL Wolfsburg: Knoches Blick in die ungewisse Zukunft

Film, Fußball,VfL: So begleitet Krüger seinen Lieblingsklub

Bei der Premiere offenbarte das VfL-Duo Lino Kasten und Benedikt Saltzer noch Luft nach oben. Bei der Premierenteilnahme an der „Bundesliga Home Challenge“ der DFL, einem virtuellen Fußballturnier auf der Playstation,

Zunächst traten die beiden professionellen E-Sportler an. Für den VfL Saltzer, für die Königsblauen Tim Schwartmann. Und der Start war aus Sicht der Wolfsburger vielversprechend, der virtuelle Joao Victor brachte den VfL mit 1:0 in Führung. Doch Schalkes Nassim Boujellab gelang erst der Ausgleich, dann die 2:1-Führung.

Danach übernahmen die Fußballprofis die Controller. VfL-Keeper Kasten traf auf den „echten“ Boujellab – und der erwies sich als zu stark für den Wolfsburger. Erneut traf der virtuelle Boujellab, Benito Raman erhöhte auf 4:1, ehe Guido Burgstaller mit dem 5:1 den Sack zuband. Der VfL war bei seiner Premiere deutlich von Königsblau geschlagen.

Doch am nächsten Wochenende bekommt das Duo die zweite Bewährungschance. Saltzer, seit 2015 als E-Sportler beim Bundesligisten unter Vertrag, meldete sich nach der Pleite via Twitter zu Wort. „Auch wenn wir verloren haben, hat es mega Spaß gemacht! Das ist ja auch das, worum es aktuell geht“, schrieb der 27-Jährige. Und in Richtung seines neuen Teamkollegen: „Top gespielt, Lino, nächste Woche holen wir uns den Sieg.“ Der Gegner steht allerdings noch nicht fest.