Der Kapitän des VfL Wolfsburg ist der Pausen-Profiteur

Seine letzte Partie liegt schon beinahe zwei Monate zurück. Beim starken 3:2-Erfolg des VfL Wolfsburg bei der TSG 1899 Hoffenheim im Februar lieferte Josuha Guilavogui einen bärenstarken Auftritt im zentralen Mittelfeld des Bundesligisten ab. In den folgenden sechs Spielen mit drei Siegen, zwei Remis und nur einer Niederlage jedoch musste der 29 Jahre alte Franzose wegen Knieproblemen zuschauen – und er litt. „Es ist das schlimmste Gefühl, wenn man bei den Partien nur auf der Tribüne oder zuhause sitzen kann“, sagt der Kapitän.

Doch wenn es bei den Wolfsburgern einen sportlichen Lichtblick in der coronabedingten Zwangspause gibt, dann diesen: Guilavogui hat sich erholt. „Ich spüre mein Knie nur noch ein bisschen, aber das ist normal. Die Pause war für meine Arbeit in der Reha gut“, sagt er. Damit ist Guilavogui der Pausen-Profiteur. Die Bundesliga-Spiele gegen Augsburg, Dortmund und Leverkusen hätte der Mittelfeld-Spieler sicher verpasst, ebenso das Achtelfinal-Rückspiel in der Europa League bei Schachtar Donezk. Da der Fußball wegen der Corona-Pandemie aber derzeit ruht, darf sich der Kapitän freuen. Wenn die Bundesliga im Mai, so der Plan der Deutschen Fußball-Liga zurückkehrt, steht auch Guilavogui wieder bereit.

Derzeit halten sich die Wolfsburger in Kleingruppen fit, um die Abstandsvorgaben einzuhalten. „Das ist schon alles ein wenig komisch“, sagt der Kapitän, der in der „French-Connection“ mit Kevin Mbabu, Jérôme Roussillon und Marcel Tisserand sowie Ismail Azzaoui und Torhüter Niklas Klinger in einer Gruppe ist. „Am Ball“, sagt er, „waren wir bisher allerdings noch fast gar nicht.“ Der VfL hat zwar eine Ausnahmegenehmigung zum Training auf dem Rasen, allerdings macht er davon keinen Gebrauch. Längst nicht alle Bundesliga-Konkurrenten haben eine solche Erlaubnis. Der Klub verzichtet darauf, um sich keinen Wettbewerbsvorteil zu sichern. „So sind wir häufig im Kraftraum und machen unsere Läufe“, sagt Guilavogui.

Unweit der VW-Arena, wo die Profis ihre Einheiten absolvieren, hat das Corona-Virus brutal zugeschlagen. Im Hanns-Lilje-Heim der Diakonie sind mittlerweile 22 Menschen an den Folgen der Lungenkrankheit verstorben. Das lässt freilich auch die Fußballer nicht kalt. Guilavogui spricht von einer „Tragödie“, die sich in Wolfsburg abspiele. „Es macht mir Angst, dass uns das Virus jetzt so nahe gekommen ist. Es zeigt, dass Corona keine Grenzen kennt“, sagt er.

Auch nicht in Afrika. In Guinea liegen die Wurzeln des gebürtigen Franzosen. Seine Großeltern stammen aus dem westafrikanischen Land. Um seinen Landsleuten zu helfen, hat er im Oktober ein Waisenhaus in Conakry gegründet. Zwölf Kindern bietet es Schutz, Essen, sauberes Wasser, Kleidung und Lernstoff. In naher Zukunft sollten noch mehr Waisen einziehen. Doch das Corona-Virus macht sich langsam auch in Afrika breit. Zwar gibt es noch nicht so viele offizielle Fälle wie in Europa. Aber das liegt daran, dass längst nicht so häufig getestet wird wie hier.

Guilavogui sorgt sich um Afrika: „Man muss früh Maßnahmen treffen, sonst kann es überall so sein wie in Italien.“ Eine Ausgangssperre sei aber in vielen Regionen extrem schwer umsetzbar. „Die Leute müssen zur Arbeit raus, damit ihre Familien etwas zu essen haben.“ In Europa gibt es oft staatliche Hilfe für jene, die derzeit Gehaltseinbußen haben. „In Afrika nicht“, sagt Guilavogui. „Daher mache ich mir große Sorgen. Die Angst kommt.“

Dass sein Knie nach wochenlanger Pause mittlerweile wieder hält und er dadurch der Pausen-Profiteur ist, spiele mit Blick auf die Gefahr für die Menschen in Afrika nur eine untergeordnete Rolle.