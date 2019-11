Nmecha macht „fast alles richtig“

Das Startelf-Debüt von Lukas Nmecha hatte sich in den vergangenen Wochen mit immer länger werdenden Kurzeinsätzen angedeutet, am Samstag im Spiel bei Borussia Dortmund war es soweit: Der 20-Jährige, den der VfL von Manchester City ausgeliehen hat, durfte erstmals von Beginn an für den Wolfsburger...