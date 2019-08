DFB-Pokal: VfL Wolfsburg trifft auf RB Leipzig

Der VfL Wolfsburg empfängt in der zweiten Runde des DFB-Pokals den Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig. Das ergab die Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund am Sonntagabend. Im vergangenen Jahr mussten sich die Wolfsburger im Achtelfinale in Leipzig geschlagen geben.

Alle Spiele im Überblick (chronologisch):

1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg

SC Verl - Holstein Kiel

MSV Duisburg - TSG Hoffenheim

1. FC Saarbrücken - 1. FC Köln

Darmstadt 98 - Karlsruher SC

Bayer Leverkusen - SC Paderborn

SC Freiburg - Union Berlin

Fortuna Düsseldorf - Erzgebirge Aue

VfL Bochum - Bayern München

Arminia Bielefeld - Schalke 04

Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach

Hertha BSC - Dynamo Dresden

VfL Wolfsburg - RB Leipzig

Werder Bremen - 1. FC Heidenheim

Hamburger SV - VfB Stuttgart

FC St. Pauli - Eintracht Frankfurt