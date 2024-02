Wolfsburg. Fußball-Oberliga: Wolfsburg zeigt gegen den BSV eine bärenstarke Leistung. Darum muss Lupos Coach in die Mannschaftskasse zahlen.

Und plötzlich steht Lupo Martini Wolfsburg wieder auf Platz 2 in der Fußball-Oberliga! Das Team von Trainer Michele Rizzi besiegte am Sonntagnachmittag in beeindruckender Manier das Spitzenteam des BSV Rehden mit 2:0 (1:0). Eine Tipp des Co-Trainers Kevin Riaz gab den Impuls in die richtige Richtung, was zur Folge hat, dass Rizzi nun eine kleine Spende an die Mannschaftskasse abdrücken muss.