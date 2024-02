Fallersleben. Tennis: Das TCF-Talent lässt die Konkurrenz souverän hinter sich.

Überzeugender Auftritt von Tina Nguyen (Jahrgang 2015), eines der hoffnungsvollsten Tennis-Talente beim TC Fallersleben (TCF), bei einem Turnier im Rahmen der Turnierserie Orange- und Green-Cup in Braunschweig. In der U9-Konkurrenz machte sich das TCF-Talent letztendlich mit einem Turniersieg auf den Heimweg.

Die an Position 3 gesetzte Nguyen hatte mit souveränen Zweisatzsiegen, unter anderem gegen die an Position 2 gesetzte Nicole Ivanova (TC Dinklage), das Endspiel gegen die topgesetzte Julia Sofia Englert vom TC Jesteburg erreicht. Die Fallersleber Spielerin setzte sich deutlich in zwei Durchgängen mit 6:3 und 6:3 durch.

Für ihre Klubkollegin Mathilde Jürgens kam in der U10-Konkurrenz das Aus im Viertelfinale gegen die spätere Finalistin Philippa Janssen (Oldenburger TeV).

wk