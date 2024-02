Wolfsburg. Fußball: Beide Herren-Teams sammeln in der Hinrunde die meisten Karten. ESV ist die fairste Mannschaft aus Wolfsburg.

Nach der Hinrunde ist vor der Halbzeitanalyse im VGH Fairness-Cup. Unter der Woche veröffentlichte der Niedersächsische Fußballverband (NFV) die aktuelle Auswertung. Das fairste Team in Wolfsburg und das zweitfairste Team in Niedersachsen ist auch sportlich sehr erfolgreich. Es ist der Kreisliga-Spitzenreiter ESV Wolfsburg. Am Ende der Skala taucht ein Verein indes gleich doppelt auf.