Wolfsburg. Eishockey-Erstligist Grizzlys Wolfsburg schmeißt möglichen Sieg über Straubing mehrfach weg, verliert 4:6 und muss nach unten schauen.

Ihre zwei Gesichter zeigten die Grizzlys Wolfsburg am Sonntagabend im Heimspiel der Deutschen Eishockey-Liga gegen die Straubing Tigers. Nach einem Traumstart mit einer 2:0-Führung gerieten sie mit 2:3 in Rückstand, drehten den Spielstand im Schlussdrittel, um dann doch noch zu verlieren. Grottenschlechte Special-Teams waren einer der Hauptgründe für die 4:6 (2:2, 0:1, 2:3)-Pleite. „Zu viele große Baustellen“, monierte der konsternierte Vize-Kapitän Gerrit Fauser hinterher. Beim Schützenfest im Allerpark trugen sich auf Wolfsburger Seite Jean-Christophe Beaudin (2), Janik Möser und Justin Feser in die Torschützenliste ein. Für Straubing waren Marcel Brandt (3), Parker Tuomie, Mario Zimmermann und Michael Clarke erfolgreich.