Der TSV Hehlingen II (in Rot) siegte beim MTV Hattorf mit 3:1.

Wolfsburg. Der Spitzenreiter der 1. Fußball-Kreisklasse Wolfsburg tut sich in Hattorf schwer. Verfolger Vorsfelde III dreht sein Spiel in der Schlussphase.

Viele Tore, Platzverweise, dramatische Wendungen in den Schlussminuten – am 8. Spieltag der 1. Fußball-Kreisklasse war viel los. Aufgrund widriger Platzverhältnisse in Hehlingen und Barnstorf wurde bei deren Partien das Heimrecht mit Hattorf und Vorsfelde getauscht.

MTV Hattorf – TSV Hehlingen II 1:3 (1:2). Tore: 0:1, 0:2, 1:3 Saß (12., 25., 63.), 1:2 Zaibi (37.). Gegen den Spitzenreiter zeigte Hattorf eine gute Partie. Spielerisch auf Augenhöhe, in der Chancenverwertung allerdings nachlässiger. „Die TSV-Reserve hat unsere Fehler eiskalt ausgenutzt. Wir haben gut gekämpft, aber leider unsere Möglichkeiten nicht ausreichend genutzt. Da war mehr drin“, so Hattorfs Trainer Sven Matern. Mann des Spiels war Torjäger Florian Saß, auf dessen Konto alle drei TSV-Treffer gingen. SSV Vorsfelde III – SV Barnstorf II 4:2 (1:2). Tore: 0:1 Grossegger (9.), 0:2 Lupp (30.), 1:2, 4:2 Blümke (40., 90.), 2:2 Teichmann (90.), 3:2 Lütke (90.). Gelb-Rot: Larbi (58.), Podeswa (82., beide wiederholtes Foulspiel, beide SVB). Der Aufsteiger stellte die Vorsfelder vor gehörige Probleme. „Wir haben es nicht gut gespielt, der SV war hingegen sehr gut aufgelegt“, berichtete SSV-Trainer Christian Meyer. Trotz doppelter Überzahl nach umstrittenen Platzverweisen gegen den SVB dauerte es bis zur letzten Minute, ehe der Ausgleich fiel. In der langen Nachspielzeit gelangen sogar noch zwei weitere Vorsfelder Treffer – das Spiel war gedreht. „Da war sehr viel Glück dabei“, gestand Meyer. TSV Heiligendorf II – ESV Wolfsburg II 0:5 (0:2). Tore: 0:1 Prigoshij (17.), 0:2, 0:3 Burghart (45., 63.), 0:4 Berent (70.), 0:5 Rutz (89.). Für die Heiligendorfer Reserve setzte es die dritte Liga-Pleite in Folge. Die Eisenbahner nutzten ihre Möglichkeiten konsequent, die Gastgeber strahlten hingegen zu wenig Torgefahr aus. „Der ESV war letztlich griffiger. Wir haben einfach einen gebrauchten Tag erwischt und völlig verdient verloren“, so TSV-Trainer Lennart Brandenburg deutlich. SV Sandkamp – DJK Wolfsburg 1:1 (0:0). Tore: 1:0 Penczek (71.), 1:1 Alfendi (90.). Gelb-Rot: Hasso (90., DJK). In einer schwachen und durch viele Unterbrechungen zähen Partie gab es am Ende eine gerechte Punkteteilung. „Das Ergebnis geht in Ordnung. Es gab Chancen auf beiden Seiten, auch wenn es spielerisch von beiden Mannschaften sehr dürftig war“, erklärte Sandkamps Trainer Martin Müller. VfR Eintracht Nord – SSV Velstove 3:0 (0:0). Tore: 1:0 Koch (46.), 2:0 Rizzo (50.), 3:0 de-Nicolo (78.). Die Kreuzheider springen nach dem Heimerfolg auf den dritten Tabellenplatz. Nach torlosem ersten Durchgang brachte ein Doppelschlag unmittelbar nach Wiederanpfiff den VfR auf die Siegerstraße. Der spielende Co-Trainer Giovanni de-Nicolo sorgte mit dem 3:0 für die Entscheidung. Am Dienstag (18.30 Uhr) geht es bereits weiter: Die Nordstädter erwarten Hattorf.