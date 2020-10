WM-Eliminator: Dieser Riese macht Wojcicki fit

Patrick Wojcicki ist nur noch einen Schritt von seinem größten sportlichen Traum entfernt: Einem WM-Kampf im Mittelgewicht, der ihn vermutlich in die USA führen würde, wo der kasachische Superstar Gennady Golovkin wartet. Dafür muss er am 14. November sein Heimspiel im Congress-Park bestehen und den Ausscheidungskampf gegen Patrice Volny gewinnen. Um sich optimal auf den groß gewachsenen Kanadier (1,90 Meter) vorzubereiten, setzt der Wolfsburger Top-Boxer auf einen riesenhaften Sparringspartner mit 106 kg und 1,97 m Körpergröße. Wojcicki trennen von ihm rund 30 kg und 18 cm – und er kennt ihn von Kindesbeinen an.

Die Rede ist von Alex Melcher. Der frühere Superschwergewichtler ist eine Kickbox-Ikone des AKBC. 2007 sicherte sich Melcher in Ingolstadt den Weltmeistertitel des Verbands WAKO-Pro, 2008 verteidigte er diesen Titel in Moskau. „Ganz nebenbei“ hatte Melcher auch immer wieder Auftritte im Boxring – zuletzt im November 2010 in der 2. Amateur-Bundesliga für den BSK Seelze-Hannover. Sein Teamkollege damals beim Sieg gegen Nordhausen: der aufstrebende Patrick Wojcicki, den es dann fünf Jahre und eine Olympia-Teilnahme 2012 in London später zum Sauerland-Boxstall und zu den Profis verschlug.

Melcher: Seit zehn Jahren raus, an Fitness nichts eingebüßt

Melcher ist inzwischen 47 Jahre alt, er könnte der Vater des Wolfsburger Profis sein. An Fitness hat der sympathische Hüne allerdings nichts eingebüßt, was nicht zuletzt daran liegt, dass er in Isenbüttel im Kreis Gifhorn ein Fitnessstudio betreibt. „Ich habe nie eine Pause eingelegt“, sagt er. Dem AKBC und seinem Präsidenten und Trainer Antonino Spatola blieb Melcher über all die Jahre verbunden, und so war es für ihn auch keine Frage, als es darum ging, mit Wojcicki zum Sparring in den Ring zu steigen.

Wegen seiner Schlaghärte – die er immer noch hat – ist Melcher gar nicht groß gefragt, sondern eher, um die Distanz zu simulieren, die auf Wojcicki gegen Volny im Duell zweier ungeschlagener Boxer wartet. Der 29-Jährige muss dicht an den Kanadier heran, um ihn auch wirksam zu treffen. Dass ihm das liegt, hat er bereits bewiesen. „Es ist für mich nicht ganz ungewohnt“, erinnert er sich an einige Amateur-Duelle mit dem ebenfalls baumlangen Rinat Karimov im Limit bis 69 kg. „Die habe ich auch gewonnen“, sagt er und erklärt: „Jetzt gegen Alex geht es einfach darum, dass ich mich wieder an die Distanz und an die Größe gewöhne.“

Der Ex-Kickbox-Weltmeister glaubt an Wojcicki

Dabei ist es besser, rund sieben Zentimeter zu viel wettmachen zu müssen, als sieben Zentimeter zu wenig. „Riese“ Melcher ist dabei einer, mit dem sich sehr fokussiert arbeiten lässt, mit dem der Spaß im Training aber auch nicht zu kurz kommt. „Es macht unheimlich viel Spaß mit ihm“, sagt Wojcicki.

Und was traut der frühere Kickbox-Weltmeister der WM-Hoffnung aus dem Wolfsburger Stall zu? Melcher: „Patrick ist schnell und er hat ein gutes Auge. Er hat gute Chancen, den Kampf zu gewinnen.“ Melcher, so viel ist spätestens nach den gemeinsamen Einheiten im Wolfsburger Gym klar, ist nicht nur der riesige Sparringspartner – er ist auch ein riesen Wojcicki-Fan.

