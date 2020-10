Es war umkämpft und es war spannend. Kurzum: Das Spitzenspiel in der Tischtennis-Verbandsliga zwischen dem MTV Wolfenbüttel und dem SSV Neuhaus hatte vieles zu bieten – inklusive eines großen Gäste-Comebacks beim engen 6:6-Unentschieden.

Denn der SSV startete alles andere als gut in die Partie. Die ersten vier Einzel gingen an die Lessingstädter, nur Gabor Nagys 2:3-Niederlage gegen Florian Haux war dabei knapp. Doch der SSV gab nach diesem Fehlstart keineswegs klein bei: Im unteren Paarkreuz läuteten Nils Baartz und Jonathan Aretz die Aufholjagd ein.

Dabei kämpfte sich Baartz nach 1:2-Satzrückstand zurück und holte sich noch den Sieg. Es war ein Signal an die Mitspieler: In der Folge gelang Niklas Beliaev und Uwe Bertram ähnliches, auch sie holten sich nach jeweils fünf Sätzen noch den Sieg.

Ceylan und Nagy hadern nach Niederlagen

Nicht zufrieden waren in Wolfenbüttel hingegen Serkan Ceylan und SSV-Kapitän Gabor Nagy, die komplett leer ausgingen. Nagy, der zwei Fünfsatz-Matches verlor, gestand: „Serkan und ich sind formtechnisch etwas angeschlagen. Uns geht am Ende des Matches immer die Luft aus. Das müssen wir verbessern. Wir haben entscheidende Punkte für einen Gesamtsieg liegen gelassen.“

Hervorzuheben war beim SSV hingegen das untere Paarkreuz, das in der zweiten Einzelrunde beim Stand von 4:6 die Nerven behielt und noch einen Punkt rettete. Der Neuhäuser Kapitän lobte: „Nils und Jonathan haben im unteren Paarkreuz eine sensationelle Leistung abgerufen. Sie hatten so maßgeblichen Anteil am Comeback und dem Unentschieden.“

Nagy: „Wir bleiben in Schlagdistanz“

Dass beide dem Druck standhielten und ihrem Team noch das 6:6 bescherten, war ganz stark. „Wir haben die Wolfenbüttler noch irgendwie eingefangen. Besser hätte es nach diesem misslungenen Beginn nicht laufen können. Deshalb sind wir mit dem Ergebnis sehr zufrieden und bleiben in Schlagdistanz zu den Top 3 – und das war letztlich auch das Ziel“, resümierte Nagy.

Hochspannung ist auch am kommenden Wochenende garantiert, denn dann wartet auf den SSV neben dem Badenstedter SC auch Spitzenreiter TTC 2015 Seelze II.

SSV-Punkte: Beliaev, Bertram, Baartz (2), Aretz (2).