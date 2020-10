SG Kästorf stapelt tief, Vorsfelde II klarer Favorit

Der TV Jahn (rechts) benötigt am Mittwochabend dringend Punkte in der Fußball-Kreisliga Wolfsburg. Der SSV Vorsfelde II (links) geht als Favorit ins Viertelfinale des Kreispokals um den VGH-Cup.

Drei Viertelfinals des Wolfsburger Fußball-Kreispokals um den VGH-Cup hätten am Mittwoch über die Bühne gehen sollen. Wegen massiver Personalprobleme musste die FSG Neindorf/Almke ihr Spiel bei Vorsfelde III aber absagen. Einer Verlegung stimmten die Eberstädter aus terminlichen Gründen nicht zu. Somit bleiben zwei Duelle. Die letzte Pokalpartie zwischen dem TSV Wolfsburg und dem TSV Ehmen steigt am Mittwoch in einer Woche. In der Kreisliga gibt’s zudem ein Nachholspiel.

Kreispokal SG Kästorf-Warmenau/Brackstedt – ESV Wolfsburg (Mi., 18 Uhr, Kästorf). ,,Trotz der für uns im Moment guten Tabellensituation sind wir der Außenseiter“, stapelt Markus Wäke, Coach des Tabellendritten SG, vor dem Spiel der beiden Kreisligisten tief. Wie zuletzt beschäftigen die Kästorfer weiterhin Personalsorgen. ,,Wir wollen uns trotzdem gut präsentieren“, betont Wäke. SV Barnstorf II – SSV Vorsfelde II (Mi., 18.30 Uhr). Die Gastgeber dümpeln mit gerade einmal fünf Punkten aus fünf Partien im unteren Tabellendrittel der 1. Kreisklasse herum, während die SSV-Reserve die Kreisliga klar anführt. ,,Wir sind krasser Außenseiter. Aber wir werden uns nicht kampflos ergeben“, verspricht Barnstorfs Trainer Florian Gemeinhardt. Kreisliga TV Jahn Wolfsburg – TSV Ehmen (Mi., 19 Uhr, Jahnstadion). Beide Teams sind eigentlich in der Pflicht, einen Sieg einzufahren. Der TV Jahn ist mit nur zwei Punkten Drittletzter. Die Gäste wollen nach durchwachsenem Start den Anschluss an die Spitze nicht verlieren. ,,Neben ein paar Leistungsträgern stehen uns beide etatmäßigen Torhüter nicht zur Verfügung. Wir werden trotzdem unser Bestes geben“, versichert Jahn-Coach Akram Ben Henda.

