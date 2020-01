MTV verspielt letzte Chance auf Platz 2

Die Faustballer des MTV Vorsfelde haben am vorletzten Spieltag der Hallensaison in Wahlscheid vermutlich ihre letzte Chance auf Platz 2 in der 2. Bundesliga Nord verspielt. Denn neben dem klaren 3:0 des Dritten gegen Gastgeber TV gab es eine ärgerliche 2:3-Niederlage gegen Düdenbüttel. MTV...