Wolfsburger Dominanz im Schlüsselspiel

Am Samstagabend wurden die Rechenschieber herausgeholt: Wie viel war der 6:0-Auswärtssieg beim Club an der Alster wert? War das die Rettung oder braucht es weitere Punkte zum Klassenerhalt? Klar ist: Die Tennisspieler des TV Jahn Wolfsburg haben den Fuß in der Tür zur Nordliga-Spielzeit...