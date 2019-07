Der VfL Wolfsburg II besiegt Rehden mit 3:0

Der Traumstart ist perfekt: Fünf Tage nach dem 2:1 zum Auftakt in Flensburg hat der VfL II in der Fußball-Regionalliga Nord am Mittwochabend auch sein erstes Heimspiel gewonnen und sich gleich zu Saisonbeginn wieder vorne festgesetzt. Gegen den BSV Rehden gewann die Mannschaft von Wolfsburgs Coach Rüdiger Ziehl mit 3:0 (2:0). Die Tore vor 338 Zuschauern im AOK-Stadion erzielten Neuzugang John Iredale, Julian Justvan und Anton Stach.

Es war noch nichts für Fußball-Feinschmecker, was beide Mannschaften in den ersten 45 Minuten boten. Zu vieles war bei den beiden noch nicht eingespielten Mannschaften Stückwerk, häufig fehlte der letzte Pass, um noch mehr Torgefahr auszustrahlen. Das war aber kein Wunder, schließlich hatten sowohl der VfL II als auch Rehden einen Umbruch hinter sich. Was sich allerdings auch zeigte: Die Wolfsburger sind in ihren Bemühungen schon bedeutend weiter. Nach zwei Halbchancen durch Justvan und Profi Paul-Georges Ntep genügten der U23 drei konsequente Minuten. Jannis Heuers Schuss wurde noch geblockt, den Abpraller wusste aber Iredale per Abstauber zu nutzen. Für den australischen U-Nationalstürmer, der am Donnerstag 20 wird, war es der zweite Treffer im zweiten Spiel (18. Minute).

Nur zwei Minuten später war es VfL-Spielmacher Justvan, der insgesamt ein starkes Spiel machte, und den Ball nicht hart, aber platziert zum 2:0 in die Maschen schob (20.). Der BSV wirkte nach dem frühen Doppelschlag durchaus beeindruckt, hatte den Wolfsburgern auch wegen vieler Fehler im Spiel nach vorne nicht so viel entgegenzusetzen.

Das sollte sich nach der Pause aber bald ändern, und es wurde auch unterhaltsamer: Die Gastgeber ließen sich etwas fallen, taten nicht mehr ganz so viel für die Offensive, während Rehden auf den Anschluss drängte. Am nächsten kam der Gast dem 1:2 in Person von Dino Bajric, dessen flachen Schuss VfL-Keeper Niklas Klinger mit den Fingerspitzen gerade noch an den Pfosten lenkte (54.). Mitten in die Drangphase des BSV machte Ziehls Team aber den Deckel drauf: Nach einem langen Ball auf Joker Richmond Tachie tanzte dieser zwei Gegenspieler aus, legte quer, und Stach musste nur noch einschieben (68.). Justvan hatte bei einer Slapstick-Doppelchance noch die Gelegenheit auf 4:0 zu erhöhen, doch sein Kopfball landete aus kurzer Distanz nur am Pfosten (74.). Beide Mannschaften hätten in der Schlussphase weitere Tore nachlegen können, doch es blieb beim verdienten 3:0-Erfolg der Wolfsburger und ihrem Traumstart, während Rehden im zweiten Spiel die zweite Niederlage einstecken musste.

Spiel kompakt

VfL II: Klinger – Klamt, Siersleben, Heuer – Hamadi, Möker, Horn, Justvan (80. Saracevic), Stach – Ntep (60. Tachie), Iredale (70. Rizzi).

BSV: Borgman – Lewald, Esche, Ghandour – Kaffenberger, Bajric (66. Menga), Pasagic, Krasniqi, Fouley (76. Cyriacks) – Djumo (46. Mansaray), Ivicic.

Tore: 1:0 Iredale (18.), 2:0 Justvan (20.), 3:0 Stach (68.).

Gelbe Karten: Hamadi, Möker / Ivicic.

Schiedsrichter: Benjamin Schmidt (Laatzen).

Zuschauer: 338 im AOK-Stadion.

VfB Oldenburg – VfL Wolfsburg II Sonntag, 15 Uhr, Marschweg-Stadion.