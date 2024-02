Wolfenbüttel. Die E-Jugend-Fußballer des SV Fümmelse haben sich das Ticket zur Endrunde um die Nordharzmeisterschaft im Hallenfußball gesichert.

Drei von acht Staffelsiegern stehen fest: In ihrer Vorrundengruppe setzten sich jetzt die

E-Jugend-Fußballer des SV Fümmelse in der Sporthalle in Gebhardshagen durch und sicherten sich somit das Ticket zur Endrunde um die Nordharzmeisterschaft im Hallenfußball, die am Samstag, 2. März, in der Sporthalle des Gymnasiums in Salzgitter-Bad ausgetragen wird. Ebenfalls dabei sein werden SCU SalzGitter und Fortuna Lebenstedt, die ihre Gruppen gewannen. Weitere Endrundenteilnehmer werden am 24. Februar in Cremlingen ermittelt. Aus den beiden Gruppen 4 und 5 werden weitere Mannschaften aus dem Kreis Wolfenbüttel in die Endrunde einziehen.