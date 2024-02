Sickte. Die SG-Fußballerinnen setzen sich beim Hallenturnier als Außenseiter gegen die favorisierten Ober- und Regionalligisten durch.

Die Landesliga-Fußballerinnen der SG Sickte/Hötzum blicken auf eine sensationelle Hallensaison zurück. Zum Abschluss hat die Mannschaft jetzt auch noch das prominent besetzte Turnier des FC Pfeil Broistedt, den „Cup mit der Torte“, gewonnen. Neben dem Pokal gab es für die SG ein Exemplar der namensgebenden Konditoreiware. Für die Sickterinnen ist es in diesem Winter der fünfte Turniersieg bei sechs Teilnahmen.

Beim Cup mit der Torte gingen die SG-Kickerinnen als klarer Außenseiter ins Rennen gegen Mannschaften aus der Ober- und Regionalliga. Doch bereits in der Gruppenphase zeigte sich, dass die SG vor allem als Mannschaft funktionierte. Mit einem 5:1-Sieg gegen den Oberligisten und Cup-Sieger von 2019 und 2020, MTV Barum, ging es los. „Die haben gegen uns kein Land gesehen“, freute sich SG-Coach Georg Schnieders. Gegen Regionalligist Eintracht Braunschweig gerieten die Sickterinnen erst in Rückstand, dann sogar in Unterzahl und glichen dennoch aus. Auch gegen den Vorjahres-Tortencup-Sieger SV Hastenbeck bewies die SG Moral und kam nach 0:2-Rückstand noch zum 2:2-Remis. Gegen den Landesligisten Eintracht Hannover ging Sickte/Hötzum erst nach sechs Minuten in Führung, schraubte das Ergebnis aber noch auf 3:0 in die Höhe. Weil Eintracht Braunschweig sein letztes Spiel kurz vor Schluss noch verlor, rutschte die SG sogar auf Platz 1 der Vorrundengruppe.

Da ist die Torte: Die Sickterinnen Janine Hannemann (von links, weiter im Uhrzeigersinn), Mara Kleeschätzky, Ines Baußmann, Anke Sawallisch und Nadine Fastnacht freuen sich über den Turniersieg. © Verein | Tim Bost

Im Halbfinale musste der nächste Oberligist die Stärke der Sickterinnen anerkennen. Mit 4:1 beendeten sie die Titelträume des FFC Renshausen. „Das war sehr souverän“, befand Schnieders. Und auch im Finale ging es gegen ein klassenhöheres Team: die SG Rodenberg. Nadine Fastnacht erzielte das 1:0-Siegtor, das der SG den Pokal und die Torte bescherte. „Wir waren spielerisch sicherlich nicht das stärkste Team des Turniers, wir haben aber als Mannschaft super funktioniert und alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Ich bin von der Leistung geflasht. Auch die Zuschauer waren von uns überrascht“, sagte der SG-Trainer.

Die SG Sickte/Hötzum ist damit die erste Mannschaft aus dem Landkreis Wolfenbüttel, die das renommierte Turnier im Kreis Peine gewonnen hat. „Das ist schon eine große Ehre, dass jetzt unser Vereinsname in den Pokal eingraviert wird“, betonte Schnieders. Der Hauptpreis, eine Erdbeertorte, hatte derweil nicht lange Bestand. „Die Mädels sind damit nach dem Turnier zu Lia Bode gefahren, die Geburtstag hatte und deswegen nicht mitspielen konnte“, berichtete der Coach.