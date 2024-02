Hornburg. MTV Eintracht startet mit einem 35:28-Triumph über Viktoria Thiede ins neue Jahr. Später 7:0-Tore-Lauf ebnet den Erfolgsweg.

Der MTV Eintracht Hornburg hat sich an die Spitze der Handball-Regionsoberliga Mitte gesetzt. Die Voraussetzung für den Sprung auf Platz 1 war der 35:28-Heimsieg des MTV über den FC Viktoria Thiede. In der Staffel Nord steigt die SG Sickte/Schandelah am Dienstagabend (20 Uhr) mit dem Nachholspiel beim VfB Fallersleben II ins neue Jahr ein.