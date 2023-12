Wolfenbüttel. Thorsten Weinhold war Coach in Aschersleben und zuvor jahrzehntelang in Wolfenbüttel. Er sieht eine Chance für einen MTV/BG-Heimsieg.

Vor zwei Jahren gab es zuletzt das Duell zwischen MTV/BG Wolfenbüttel und den Aschersleben Tigers in der 1. Basketball-Regionalliga. Jetzt empfangen die Wolfenbütteler am Samstag (18.30 Uhr) erneut die Raubkatzen aus Sachsen-Anhalt, die diese Partie in ihrer Kommunikation gerne als „A36-Derby“ bezeichnen.