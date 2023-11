Wolfenbüttel. Die Salzdahlumer haben mit der Rumpftruppe des MTV Wolfenbüttel III keine Probleme. Der SV Schladen gewinnt ebenfalls deutlich.

In Staffel 3 der 1. Fußball-Nordharzklasse fanden zwei Partien auf Kunstrasen statt. Dabei gab es zwei hohe Siege. Der MTV Salzdahlum II setzte sich mit dem 6:0 gegen den MTV Wolfenbüttel II an die Spitze der Tabelle. In Cremlingen gewannen dagegen die Gäste aus Schladen mit 8:1. In Staffel 2 baute der FSV Fuhsetal derweil seine Tabellenführung aus.