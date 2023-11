Wolfsburg. 1:1 zur Pause – 5:2 beim Abpfiff! Der VfB Fallersleben bleibt in der Fußball-Kreisliga oben dran.

Der VfB Fallersleben II hält den Anschluss zu den Spitzenplätzen in der Fußball-Kreisliga. Die Reserve des Bezirksligisten setzte sich vor heimische Kulisse verdient gegen die FSG Neindorf/Almke mit 5:2 (1:1) durch und bleibt somit auf dem vierten Platz.

VfB Fallersleben II – FSG Neindorf/Almke 5:2 (1:1). Tore: 1:0 Götz (37.), 1:1 Bitz (41.), 2:1 Albanese (49.), 3:1 L. Otuzbir (54.), 4:1 Gültas (80.), 4:2 Kruse (80.), 5:2 Gültas (87.).

Die VfB-Reserve behielt die drei Punkte zu Hause, es war jedoch ein hartes Stück Arbeit. „In der ersten Hälfte war Neindorf/Almke etwas besser. Wir haben viele Fehler gemacht“, gestand Fallerslebens Coach Abidin Otuzbir. Nach einer deutlichen Halbzeitansprache und einigen Umstellungen kippte das Spiel jedoch zugunsten der Hausherren. Davide Albanese brachte sie per Freistoß in Führung (49.), Luke Conner Otuzbir legte nur fünf Minuten später nach. Am Ende stand ein deutlicher 5:2-Sieg zu Buche.

„Die drei Punkte sind am Ende verdient, das hat mir auch Neindorfs Trainer bestätigt“, sagte Otuzbir und fügte an: „Wir haben einige angeschlagene Spieler, die in die Bresche gesprungen sind und trotzdem dabei waren. Sie haben es super gemacht.“

Außerdem spielten:

SV Nordsteimke – TSV Hehlingen II 1:4 (1:1). Tore: 0:1 Dedolf (20.), 1:1 Gajewski (40.), 1:2, 1:3 Klamt (53., 72.), 1:4 Eigentor Kofoth (79.).

TSV Sülfeld – TSV Wolfsburg 6:1 (4:0). Tore: 1:0 Riemer (12.), 2:0 Eigentor Kammerer (28.), 3:0 Burek (39.), 4:0 Klamka (45.), 4:1 Ali (48.), 5:1 Riemer (65.), 6:1 Bauer (68.).

SSV Kästorf/Warmenau – Jahn Wolfsburg 3:0 (1:0). Tore: 1:0 Meyer (4.), 2:0 Neubauer (87.), 3:0 Sulfrian (90.+4).

TSV Heiligendorf – SV Sandkamp 2:2 (1:1). Tore: 1:0 Ahmad (11.), 1:1 Zahrane (37.), 2:1 Behrendt (64.), 2:2 Ammari (87.).

wit