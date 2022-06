SV Barnstorf erobert Rang 2, Bauer schießt VfB zum Sieg

Mit einem Torfestival bei der TSG Mörse sind die Bezirksliga-Fußballer des SV Barnstorf am letzten Spieltag noch auf Tabellenplatz 2 der Meisterrunde geklettert. Darüber hinaus setzte sich der VfB Fallersleben gegen Türk Gücü Helmstedt durch, der TSV Hehlingen trotzte Meister VfL Wahrenholz ein 1:1 ab.

Torreiche Partie zwischen Mörse und Barnstorf

TSG Mörse – SV Barnstorf 3:8 (2:3). Tore: 0:1 Gaetani (3.), 0:2 Bednorz (8.), 1:2 Lang (26./FE), 1:3 Abdelkarim (37.), 2:3, 3:3 Marvin Ament (45., 53.), 3:4 Wiese (59.), 3:5 Lupp (61.), 3:6 Gaetani (73.), 3:7 Lupp (76.), 3:8 Piepers (85.).

Dass die Barnstorfer zu Recht die beste Offensive der Staffel stellen, bewiesen sie in Mörse einmal mehr. „Die Jungs hatten richtig Bock, noch mal abzuliefern und haben losgelegt wie die Feuerwehr“, betonte Barnstorfs Trainer Vincenzo Gaetani. Nach 20 Minuten und einem 2:0 im Rücken habe seine Elf allerdings den Fuß ein wenig vom Gaspedal genommen.

So kamen die Hausherren wieder heran und zu Beginn der zweiten Halbzeit in Person von Marvin Ament sogar zum Ausgleich. Verunsichern ließen sich die Gäste davon nicht. „Wir waren eigentlich die ganze Zeit am Drücker und haben viel Spielfreude gezeigt“, merkte Gaetani an. Leon Wiese und Justin Lupp brachten den SVB nach einer Stunde per Doppelschlag auf die Siegerstraße, mit drei weiteren Treffern schraubte Barnstorf das Ergebnis in die Höhe. „Die Mannschaft ist bis zum Ende gelaufen und hat geackert, für die Zuschauer war es ein cooles Spiel“, bilanzierte Gaetani.

Bauer schießt VfB Fallersleben mit Viererpack zum Sieg

VfB Fallersleben – FC Türk Gücü Helmstedt 4:1 (2:1). Tore: 1:0, 2:1, 3:1, 4:1 Bauer (21./FE, 37., 58./FE, 70.), 1:1 Eigentor (29.). Gelb-Rot: Ponischil (90., VfB).

Fallersleben würfelte im Vorfeld die Aufstellung. „Wir hatten aber trotzdem noch eine gute Mannschaft auf dem Platz“, befand Trainer Lars Ebeling. Und vor allem hatten die Hoffmannstädter einen Fabian Bauer mit dabei, der schon in den vergangenen Monaten immer wieder für Aufsehen gesorgt hatte und zum Saisonabschluss alle vier VfB-Treffer erzielte. Ebeling: „Es war ein munterer Sommerkick. Wir haben völlig verdient gewonnen. Türk Gücü hatte am Ende mehr Ballbesitz.“ Zu diesem Zeitpunkt hatte seine Mannschaft ihr Soll aber bereits erfüllt. Als die Partie doch noch ein bisschen nickliger wurde, handelte sich René Ponischil eine Gelb-Rote Karte ein.

VfL Wahrenholz – TSV Hehlingen 1:1 (0:0). Tore: 1:0 Schön (49.), 1:1 Wenger (90.).

Vor allem im Vergleich zum Hinspiel (0:11) verkauften sich die Hehlinger teuer. Dass es das Aufeinandertreffen des Letzten beim Ersten war, spiegelte sich auf dem Platz nicht wider. Der Treffer Steffen Wengers kurz vor Schluss zum Ausgleich war der verdiente Hehlinger Lohn.

tim

