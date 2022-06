MTV Wolfenbüttel III setzt sich gegen SF Ahlum durch

Gleich in zwei Fußball-Kreispokal-Finals kam es zu Duellen zweier Mannschaften aus dem Altkreis Wolfenbüttel. Der MTV Wolfenbüttel III gewann das Endspiel der 3. Nordharzklassisten gegen die Sportfreunde Ahlum mit 3:1. Die Ü32-Altherren des MTV Groß Denkte haben sich im Finale der 7er-Mannschaften deutlich mit 8:0 gegen die SG Hornburg/Gielde/Achim/Börßum durchgesetzt.

3. Nordharzklasse: MTV Wolfenbüttel III gewinnt

MTV Wolfenbüttel III – SF Ahlum 3:1 (1:0). Tore: 1:0 Jovanovic (23.), 1:1 Hartmann (81.), 2:1 Charfi (82.), 3:1 Malla (90.).

Im Finale trafen die beiden Spitzenreiter der Staffeln 3 und 4 der 3. Nordharzklasse aufeinander. Beide Teams sind dort nicht mehr von der Spitze zu verdrängen und stehen daher bereits als Aufsteiger fest. Noch dazu haben beide Mannschaften in dieser Saison weder in der Liga noch im Pokal eine Niederlage kassiert. Das musste sich im Pokalfinale zwangsläufig ändern.

Aleksandar Jovanovic, der in dieser Saison auch schon Bezirksliga-Erfahrung gesammelt hat, brachte die Meesche-Kicker bereits in der 23. Minute in Führung. „Wir haben mehr Spielanteile gehabt, haben aber das zweite Tor nicht gemacht“, berichtete MTV-Trainer Tino Kluck. So kam es, wie es kommen musste. Der MTV Wolfenbüttel kassierte den Ausgleich. Patrick Hartmann traf für die Sportfreunde. „Dann haben wir aber sofort die richtige Reaktion gezeigt“, freute sich Kluck. Kerim-Cedric Sharfi (82.) und Juliano Malla (90.) sorgten mit dem Doppelschlag für den Pokalsieg. „Für uns ist das ein schöner Erfolg. Wir wollen langfristig ein ernstzunehmender Unterbau für die Erste und Zweite sein und mit unserer Mannschaft dafür sorgen, dass die vielen Jugendspieler nicht zu anderen Vereinen abwandern“, bilanzierte MTV-Trainer Kluck.

Ü32-Altherren (7er-Teams)

MTV Groß Denkte – SG Hornburg/Gielde/Achim/Börßum 8:0 (3:0). Tore: 1:0 E. Plünnecke (3.), 2:0, 3:0 Kann (13., 15.), 4:0 Binting (38.), 5:0 Kann (41.), 6:0 Niemann (55.), 7:0 Michehl (62.), 8:0 Schmidt (65.).

lüp

