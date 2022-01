Basketball-Regionalligist Wolfenbüttel will Serie ausbauen

David Röll (gegen Westerstede am Bal) trifft mit den Herzögen Wolfenbüttel auf seine ehemaligen Teamkameraden bei den Red Devils Bramsche.

Wolfenbüttel. Die MTV/BG Herzöge peilen in Bramsche den Sprung vom letzten Tabellenplatz an. Weitere Verstärkung ist derweil noch nicht in Sicht.