MTV-Kicker sind Wolfenbüttels „Social-Media“-Meister

Der MTV ist nicht nur der mitgliederstärkste Sport-Verein in Stadt und Landkreis Wolfenbüttel, sondern hat auch den beliebtesten Auftritt in den sozialen Netzwerken. Im Vergleich mit den anderen Sportvereinen ragten die Gefällt-Mir-Angaben des MTV deutlich heraus. Dabei sind es die Fußballer, die die meisten Menschen anziehen.

Die Seite der Oberliga-Mannschaft hat deutlich mehr Nutzer als die Vereinsseite: in der Wertung steht es 1.652 zu 497. Der Teammanager der

ersten Herren, Lars Pape, erklärt: „Ich betreue die Facebook-Seite und bekomme dabei auch noch ein bisschen Hilfe.“ Die Fotos, die auf der Seite erscheinen, schießt Daniel Salinger. Zum aktuellen Inhalt gehört etwa ein Video, das den leergefegten Meesche-Sportpark zeigt. Mit professionellen Aufnahmen und dem Motto „Ihr fehlt uns!“ setzt die Seite voll auf Emotionen. „Felix Brand, unser Torwarttrainer, hilft mir in der Video-Erstellung und schneidet die Kurzclips fertig“, so Pape.

Zahlreiche Abteilungen vertreten

Der MTV Wolfenbüttel bietet eine Menge Sportarten von Tischtennis über Basketball bis zum Fußball an. „Dort gibt es meistens für jede einzelne Sportart eine eigene Seite. Das finde ich problematisch“, moniert Pape eine fehlende Einheitlichkeit, mit der man seiner Meinung nach noch mehr Menschen erreichen könne. So gibt es neben der Fußball- und Vereinsseite auch eine für beispielsweise Tischtennis und Handball.

Ein weiteres Problem seien Jugendseiten, die von Spielern gegründet und nach einigen Jahren, wenn sie in den Herrenbereich übergehen,

fallengelassen werden. Großen Gegenwind aus dem Fußball bekommen die MTV-Kicker vom Stadtrivalen Germania Wolfenbüttel. Die überzeugen mit Jugend- und Herrenspielberichten ihre 936 Nutzer auf Facebook.

MTV/BG-Seite gibt Einblicke in die Basketball-Abteilung

Den zweitgrößten Facebook-Account stellen allerdings die Herzöge-Basketballer mit 1572 Fans. Erst seit wenigen Wochen gibt es auch eine Präsenz der Basketball-Abteilung des MTV/BG Wolfenbüttel im größten sozialen Online-Netzwerk. Seit Anfang Dezember hat diese Seite 142 Fans gesammelt. Zu den Klickzahlen-Highlights zählte dort zum Beispiel ein Video mit Trainer Thorsten Weinhold.

„Wir wollten mit dem Auftritt jetzt zeigen, dass es uns noch gibt und

vor allem die Jugend-Teams in den Vordergrund rücken“, sagt Rica

Eichler, die zusammen mit ihren Trainer-Kollegen Adrian Schmidt, Torben

Steinberg und Maxim Hoffmann den Auftritt betreut. „Wir treffen uns

einmal pro Woche im Online-Meeting, um die Themen der kommenden Wochen zu besprechen“, erzählt Eichler. Sobald der Spielbetrieb wieder anläuft, sollen auch Vor- und Nachberichte auf der Seite erscheinen. Die

Regionalliga-Basketballerinnen des MTV/BG sind dagegen schon länger

vertreten und zählen 433 Fans.

Fußballerinnen überholen die Männer-Mannschaften

Die Fans des TSV Sickte verteilen sich ebenfalls auf unterschiedliche

Präsenzen: 1. Herren (260), Fußballabteilung (263), zweite Herren (111). Übertrumpft werden diese Zahlen von den Fußballerinnen der SG

Sickte/Hötzum (428). Auch beim SV Wendessen überholen die Fußballerinnen (764) die Männer (323).

Der TuS Cremlingen hat 397 Fans. Beim VfR Weddel splittet sich ein

Großteil der Follower auf den Gesamtverein (287) und die Präsenz der „1.

Herren“ (218). Der TSV Schöppenstedt erreicht gut 500 „Freunde“. Der

Seite Elm-Handball der HG Elm folgen derzeit 367 Fans. Der MTV Jahn

Schladen hat bislang 221 „Gefällt mir“-Angaben gesammelt,

Zahlreiche Vereine, Abteilungen und Mannschaften aus Wolfenbüttel sind zudem auf dem sozialen Netzwerk „Instagram“ fleißig vertreten. Bei

Twitter gibt es hingegen keine gepflegten Accounts Wolfenbütteler

Sportvereine.

Planungen für eine MTV-App laufen

Laut Lars Pape hätten die Mitglieder des MTV Wolfenbüttel sich kürzlich zudem für eine Smartphone-App ausgesprochen. Die Planungen dafür laufen im Hintergrund schon. „Viele nutzen schließlich das Smartphone und daher halte ich eine App für sehr sinnvoll“, so Pape, der zudem davon berichtet, dass die MTV-Fußballabteilung auch schon über einen Auftritt auf der aufstrebenden Plattform „TikTok“ nachdenkt. „Dort könnte man den ein oder anderen aus der jungen Zielgruppe von uns begeistern und so vielleicht auch zu einem Vereinseintritt motivieren. Die

Bundesligavereine machen es hier vor“, berichtet Pape.