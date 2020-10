Lupo Martini: Nachlegen und in der Tabelle oben einordnen

Zwei Siege in Folge feierten die Oberligafußballer von Lupo Martini Wolfsburg zuletzt. Die anstrengenden Englischen Wochen nahmen so ein gutes Ende für die Kreuzheider, die nun nachlegen wollen. Beim HSC Blau-Weiß Tündern sollen am Samstag (16 Uhr) die nächsten Punkte eingestrichen werden. Einen Heimvorteil wird nicht geben, denn es wird für beide Teams ein Auswärtsspiel...

Da der Rasen auf der „Kampfbahn“ des HSC vom Pilz befallen ist, muss die Partie beim benachbarten FC Preußen Hameln im altehrwürdigen Weserberglandstadion ausgetragen werden. Dieser Spielortwechsel kann für Lupo zum Vorteil werden. Denn, „man hat noch nichts Gutes über den Platz von Tündern gehört“, sagt Giampiero Buonocore. Der Trainer von Lupo Martini kann sich vorstellen, dass seine spielerisch begabten Akteure vom besseren Untergrund profitieren können. „Wir hätten uns aber auch auf den Platz von Tündern eingestellt und diese Aufgabe angenommen.“

Einstellen auf die Begebenheiten und den Gegner Tündern konnte Buonocore sein Team diese Woche endlich im gewohnten Umfang. Die Englischen Wochen sind vorbei. „Gut, dass wir wieder normal trainieren und an den Dingen arbeiten konnten, die bisher noch nicht so gut waren.“ Ein Manko, das der Trainer schon gegen Tündern abgestellt wissen möchte: die vielen Gegentreffer. „Wir haben zu viele Tore kassiert, müssen die individuellen Fehler im Spielaufbau abstellen und stabiler sein.“ Daran wurde unter der Woche intensiv gearbeitet. Die Schwächen abgeschwächt, die Stärken gestärkt und bestätigt werden: Mit dieser Einstellung geht Lupo die Aufgabe in Tündern an.

Der HSC sei ein „stabiler Gegner, der gut verteidigt und vorne schnelle Spieler“ in den Reihen hat. Daher mahnt Buonocore auch seine Spieler, nach den zwei Siegen zuletzt den Fokus nicht zu verlieren. „Wir dürfen jetzt keinen Gang runter, sondern eher noch einen Gang hoch schalten!“ Das Ziel ist klar für Lupo: „Wir wollen am Ende fünf Mannschaften hinter uns lassen.“ Mit einem Sieg könnte sich die Buonocore-Elf in der oberen Tabellenhälfte mit zehn Punkten festsetzen. „Wir müssen eine gewisse Reife zeigen, unsere Leistung bestätigen und uns oben in der Tabelle einordnen“, so der Lupo-Coach, der sich darüber freut, dass Abwehrchef Thomas Ströhl wieder trainieren konnte und zum Kader gehören wird.