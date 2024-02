Poppenbüttel/Bargteheide. Gegen Poppenbüttel reicht es für die Sölter zu einem 5:5. In Bargteheide gehen sechs Spiele im fünften Satz und die Partie verloren.

Der Rückrundenstart in der Tischtennis-Regionalliga lief für den SV Union Salzgitter am zurückliegenden Wochenende nicht wie gewünscht. Der Tabellenzweite aus Salzgitter-Bad musste sich mit einem mageren 5:5-Remis beim SC Poppenbüttel begnügen und ging beim 3:7 gegen TSV Bargteheide sogar leer aus. Damit erfüllte sich die Wunschausbeute von Teamchef Stefan Blanke nicht, der zumindest zwei Unentschieden erhofft hatte.

Nur ein Spieler präsentierte sich auf der Nordtour in bestechender Form – Eusebio Vos. Der Chilene hatte sich zwar während seines mehrwöchigen Heimaturlaubs nicht für die Olympischen Spiele in Paris qualifizieren können, zeigte aber beim SV Union seine Ausnahmestellung und schraubte seine Einzelbilanz auf 20:2, wodurch er weiter auf Platz 2 der Rangliste in der Regionalliga steht.

SV Union Salzgitter kann gegen Poppenbüttel eine 5:2-Führung nicht halten

SC Poppenbüttel – SV Union Salzgitter 5:5. Der wieselflinke Angreifer zeigte sein Können zunächst im Duett mit Nils Schulze gegen die Poppenbütteler Janik Meder und den Dänen Magnus Hartvigsen. Ebenfalls in vier Sätzen hielt der 21-jährige Chilene den ukrainischen Rückhandspezialisten Dmytro Asieiev in Schach. Nicht weniger dominierte der aggressive Sölter die Auseinandersetzung mit dem Poppenbütteler Topmann Daniel Cords. An der 5:2-Führung der Gäste war auch das Duo Agnius Kacerauskas/Felix Wilke beteiligt, das der Einser-Kombination Cords/Asieiev völlig unerwartet eine 3:1-Lektion erteilte. „Die Jungs haben sehr gut gespielt. Das war einfach super“, urteilte Blanke geradezu euphorisch. Nicht weniger erfreut war der Teamchef über Wilkes Fünfsatzsieg gegen den Block-Konterspieler Meder. Danach hatten die Gäste ihr Pulver jedoch verschossen – Kacerauskas, Schulze und Wilke fanden keine Mittel, die Aufholjagd der Gastgeber zu verhindern. So trennten sich beide Teams am Ende 5:5-unentschieden.

Dem SV Union Salzgitter geht in den Entscheidungssätzen die Puste aus

TSV Bargteheide – SV Union Salzgitter 7:3. In dem knapp 20 Kilometer entfernten Bargteheide mussten sich die Sölter tags darauf dem Tabellendritten mit 3:7 beugen. Dabei kassierte Union gegen die Holsteiner nicht weniger als sechs Fünfsatzschlappen. Davon betroffen war vor allem Kacerauskas. Dem Litauer fehlte nicht nur an der Seite von Wilke gegen Leon Abich/Constantin Velling das Quäntchen Glück, sondern auch gegen Philipp Gericke gingen allein zwei Sätze in der Verlängerung an seinen Gegner. Kaum anders erging es dem Linkshänder gegen den früheren deutschen Jugendmeister Leon Abich. Gleich mehrere Satz- und Matchbälle ließ Wilke gegen Constantin Velling ungenutzt, als er hauchdünn über den früheren norddeutschen Vizemeister mit 11:13 im Entscheidungssatz stolperte. „Das war schon sehr bitter“, kommentierte Blanke, der auch Nils Schulze nach seinen 2:3-Niederlagen gegen Christian und Constantin Velling trösten musste. „Natürlich ist Nils mit seiner 0:4-Bilanz aus beiden Spielen sehr enttäuscht.“

Auf hohem Level spulte nur Eusebio Vos sein Pensum wie gewohnt ab und sorgte fast im Alleingang für die drei Gäste-Zähler. Dessen effetvollen Topspin-Serien bekam Gericke nicht nur im Doppel zu spüren, sondern auch im Einzel, wo er kaum über eine Statistenrolle hinauskam. Etwas größeren Wiederstand musste der Chilene gegen Abich brechen. „Jetzt heißt es Wunden lecken und am kommenden Sonntag zu Hause Oldenburg bezwingen“, betonte Blanke.