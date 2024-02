Lebenstedt. Der Salzgitteraner Eishockey-Regionalligist reist mit sechs Siegen in Folge im Rücken zum Tabellendritten an die Nordseeküste.

Der Saisonendspurt der Salzgitter Icefighters in der Eishockey-Regionalliga Nord hat es in sich. In den verbleibenden fünf Partien der regulären Saison wartet neben Schlusslicht Wunstorf Lions noch die komplette Top-4 der Tabelle – drei davon auswärts. Den Auftakt macht die Partie am Samstagabend (ab 19.30 Uhr) bei den Jadehaien des ECW Sande.